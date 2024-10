Zelfs met een modaal inkomen is reizen moeilijk te betalen Vandaag • leestijd 2 minuten • 347 keer bekeken • bewaren

Veel mensen met een modaal inkomen houden te weinig geld over voor het reizen met de auto of het OV. Dat komt uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Ga je regelmatig met de trein naar werk? Dan zul je moeten besparen op andere kosten.

Dat reizen steeds duurder wordt, is al even bekend. Nu blijkt dat reizen ook voor mensen met een modaal inkomen krap in het budget past. Het rapport van Nibud laat zien dat gezinnen per maand €200 tot €900 euro tekort komen wanneer ze niet bezuinigen op andere uitgaven.

Dit heeft mede te maken met de kosten voor vervoer die in acht jaar tijd zijn gestegen met 30 procent. Volgens het Nibud is er weinig verschil of mensen de auto kiezen of het openbaar vervoer.

Buiten de stad betaal je meer

Mensen die buiten de stad wonen, hebben het lastiger. De reisafstanden zijn daar vaak groter , waardoor zij meer betalen aan mobiliteit. Daarbij worden veel buslijnen in die regio geschrapt of rijden er minder bussen dan in een stedelijk gebied. Dat beperkt weer de keuze in het vervoer.

Ook is de afstand naar ziekenhuizen of supermarkten groter geworden.

Openbaar vervoer

Kassa keek eerder naar de prijsverhoging van de treinkaartjes. En kwam tot de conclusie dat de vervoersarmoede in Nederland toeneemt. Door maatregelen van de overheid – die overigens 100% aandeelhouder is van de NS – vallen de prijsstijgingen lager uit op zo’n 6%.

Wij vergeleken het vervoer in Duitsland en Zwitserland met elkaar. Twee landen met een ander uiterste als het gaat om openbaar vervoer. De situatie in Nederland blijft nog even gelijk. NS en Prorail hebben een ‘hete’ herfst aangekondigd met uitvallende treinen, vertragingen en stijgende prijzen van treinkaartjes.