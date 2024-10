Zaterdag in Kassa: Zorgen om schermtijd jonge kinderen Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Kinderen tot zes jaar zitten per dag gemiddeld 1 uur en 20 minuten achter een scherm. Ouders gebruiken de tablet vaak als oppas zodat ze zelf even iets anders kunnen doen. Maar is dat wel verstandig? Uit onderzoek blijkt dat het peuterbrein overprikkeld kan raken van programma’s als PAW Patrol, SpongeBob en Baby Shark.

In het ouder/kind lab van Tilburg University kijken vier ouders samen met hun jonge kind naar filmpjes op een tablet. Babybreinspecialist Marion van den Heuvel en de Belgische psychiater Theo Compernolle becommentariëren samen wat er in de speelkamer gebeurt.

Veiligheid van gelaagd glas in auto’s

Verder in de uitzending: Steeds meer auto’s hebben 'laminated glass' oftewel gelaagd glas voor extra veiligheid en comfort. Maar is dit glas niet té veilig? Want wat gebeurt er als je met je auto te water gaat? Kom je dan met je veiligheidshamertje nog wel door dat speciale glas?

Belbus: Innova Energie incasseert onterecht

Sjaan Broeshart stapt in februari over van Innova Energie naar een ander energiebedrijf. Geen probleem, ze kreeg netjes een jaarafrekening en daarmee lijkt de overstap succesvol verlopen. Achteraf bleek dat toch niet zo succesvol. In april wordt er nog eens een bedrag van in totaal €152,37 afgeschreven. Na veel telefoontjes naar de klantenservice en geen gehoor, schakelt ze de Belbus in.

