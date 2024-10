Zaterdag in Kassa: Zonnepanelen, een thuisbatterij of een warmtepomp, verdien je dat wel terug?

Zaterdag in Kassa (19.15, NPO2): De aanbiedingen voor thuisbatterijen vliegen je om de oren. Maar is dat slim? Verdien je die wel terug? Of die warmtepomp, moet ik die nog snel aanschaffen voordat de subsidie vermindert? Wat is goed voor het milieu, en wat is goed voor je portemonnee? We leggen vragen van kijkers over deze onderwerpen voor aan een deskundig panel. En we spreken Sophie Hermans (minister van Klimaat en Groene Groei) over de subsidies en regelingen die steeds veranderen. Waar kunnen we nog van uitgaan?