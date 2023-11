Vanavond in Kassa: De rouwboekettentest 10-11-2023 • leestijd 2 minuten • 3711 keer bekeken • bewaren

Zaterdag 11 november is Kassa weer te zien om 19:15 op NPO2! Deze week is deel twee te zien van onze politieke rubriek: 'De Stellingen van Kassa'. Deze week vragen wij aan de lijsttrekkers van de grootste partijen wat zij gaan doen tegen de problemen in het OV. En nog veel meer:

Rouwboekettentest

We zijn er het liefst niet mee bezig maar helaas worden we er allemaal weleens mee geconfronteerd: de dood. Vaak sturen we als er iemand is overleden bloemen aan de nabestaande, als blijk van medeleven. Kassa zoekt uit waar je dat rouwboeket het beste kan bestellen.

Materiaalfout van camperfabrikant kost klanten duizenden euro's

Campers van het Duitse kwaliteitsmerk Bürstner hebben te maken met opbollende vloeren. Hoewel de oorzaak een materiaalfout van de fabrikant zou zijn, moeten veel eigenaren wel 2000 euro betalen voor de reparatie. En die laat ook nog eens erg lang op zich wachten.

Wat beloven partijen om het openbaar vervoer betaalbaar te houden?

Op 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De komende weken besteden we daar in Kassa aandacht aan. Amber Kortzorg gaat in gesprek met lijsttrekkers van politieke partijen die reageren op simpele stellingen die ze kort en krachtig moeten toelichten. In deel 2 van deze reeks gaan lijsttrekkers in op het thema vervoer.

Belbus: Tochthuis from hell

Önder woont in een huis dat zo tocht dat het soms lijkt alsof hij in een windtunnel leeft. Samen met de Kierenjagers gaat Mai op zoek naar de oorzaken en confronteert ze de woningbouwvereniging.

Praat live mee, like en volg Kassa

Praat tijdens de uitzending gezellig mee op X. Gebruik #KassaTV in je berichten om mee te discussiëren. Like ons ook op Facebook en volg ons op Instagram!

Wil je de nieuwsbrief ontvangen met consumentennieuws en alles over Kassa? Meld je dan hier aan. En heb je een consumentenvraag? Stel 'm dan op ons forum Vraag & Beantwoord.