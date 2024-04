Zaterdag in Kassa: Waar blijft hulp voor klant na bankhelpdeskfraude?

Je zuurverdiende spaargeld gaat in rook op door bankhelpdeskfraude. Als slachtoffer reken je op persoonlijke hulp van je bank, maar krijg je die ook bij Bunq? Verder neemt Kassa zaterdag de biedingen op veilingsite Ticketveiling.nl onder de loep. Zijn die wel van echte personen of neem je het onbewust op tegen een computer?

28 miljoen euro werd vorig jaar buitgemaakt door bankhelpdeskfraude. Als dat jou overkomt, zou je denken dat de bank je bijstaat met raad en daad, toch? Want wat moet je beginnen als je je zuurverdiende spaargeld kwijtraakt en je geen persoonlijk contact krijgt met je bank? Het overkwam tientallen gedupeerden klanten van de Bunq bank die nog steeds in totale paniek verkeren.

Een tipgever meldt zich bij Kassa met het vermoeden dat er gesjoemeld wordt met biedingen op veilingsite Ticketveiling.nl. Hier kun je onder anderen dagjes weg, restaurant,- of wellnessbezoekjes winnen door het hoogste bod te plaatsen. Maar zijn al deze biedingen wel van echte personen, of neem je het onbewust op tegen een computer? We hielden de afgelopen tijd 10.000 online veilingen bij en ontdekten een opvallend patroon…

Twee vriendinnen boeken een vakantie naar Marrakesh via de reisorganisatie FTI. Eenmaal aangekomen bij het hotel krijgen de twee dames een onaangename verassing te horen: het hotel heeft hun reservering niet binnengekregen en kan niks voor hen doen. Daar zit je dan in Marrakesh zonder hotel en zonder geschikte oplossing vanuit FTI.

Het is lente en langzaam begint alles te groeien en te bloeien. En dan is het natuurlijk ook het moment om te snoeien om je planten en bloemen in toom te houden. Kassa test zes verschillende snoeischaren voor deze klus. Welke is de beste?