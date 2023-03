Zaterdag in Kassa: Niet iedereen kan de digitalisering bijbenen Vandaag • leestijd 2 minuten • 757 keer bekeken • bewaren

Meekomen in de digitale samenleving? Steeds meer mensen hebben er moeite mee. Voor 2,6 miljoen Nederlanders bestaat er een digitale kloof. Wat moet hieraan worden gedaan? Verder testen we in Kassa vegetarische burgers. Welke fastfoodketen serveert de lekkerste? In aanloop naar de Provinciale Staten-verkiezingen van 15 maart aandacht voor de vraag: Hoe gaan we om met geluidhinder?



Niet iedereen kan de digitalisering bijbenen

Er is een grote groep mensen die moeite heeft om mee te komen in de digitale samenleving. Volgens een recent onderzoek van de Nederlandsche Bank (DNB) kan één op de zes Nederlanders (2,6 miljoen mensen) niet zelfstandig kunnen bankieren. Dat betreft niet alleen ouderen of minder validen, maar ook kortopgeleiden, mensen met een taalachterstand of laaggeletterden. Het rapport van Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat deze digitale kloof bijdraagt aan de ongelijkheid in deze tijd. En dat terwijl de Europese toegankelijkheidswet toeschrijft dat de cruciale diensten in 2025 voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Gaat dat wel lukken? En wat moet er gebeuren?

Wie wint de vegetarische burger test?

Als vegetariër of flexitariër wil je onderweg ook weleens een burger eten. Waar kun je dan het beste terecht? Kassa gaat met rapper en culinair liefhebber Freddy, beter bekend als Vjeze Fur, langs vijf grote fastfood ketens om te testen waar je de lekkerste vegetarische kip- en hamburger haalt. Ook beoordelen culinaire studenten van het ROC Amsterdam de fastfood vega burgers. Welke komt het beste uit de test? Je ziet het zaterdag!

Alles over de Provinciale Staten: hoe gaan we met geluidhinder om?

Op 15 maart mogen we weer naar de stembus voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. En hoewel het misschien lijkt dat de verkiezing vooral gaan over de samenstelling van de Eerste Kamer, gaat het ook om je directe omgeving. Want hoe die omgeving er uit ziet, of je schone lucht in ademt, hoe hoog het grondwater staat en hoeveel geluidhinder je ervaart: het zijn allemaal taken van de provincie of het waterschap. En politieke partijen denken nogal verschillend over hoe deze taken moeten worden opgepakt. Er is dus op 15 maart echt wat te kiezen.

Belbus: even een spaarrekening openen voor je zoon? Niet bij ING

Voor zijn pasgeboren zoon Julian wil Twan van Dijk een spaarrekening openen. Daar kun je immers niet vroeg genoeg mee beginnen. Dat kan makkelijk en snel, zegt de ING. Maar zo makkelijk blijkt dat niet en snel al helemaal niet. Twan en Julian belanden in een bureaucratische molen waar ze na drie maanden nog niet uit zijn.

