Zaterdag in Kassa: Is een bezoekje aan de kermis nog betaalbaar?

Zaterdag in Kassa: Wie is er eigenlijk nog nooit naar de kermis geweest? Voor veel mensen is een bezoekje aan de kermis een leuk dagje uit, en de kermis is in Nederland bovendien immaterieel cultureel erfgoed. Maar ook de kermis ontkomt niet aan hogere kosten en stijgende prijzen. Is een dagje kermis eigenlijk nog wel betaalbaar?

Uiteraard hebben we nog meer onderwerpen voor je in de aanbieding. Het is alweer de laatste Kassa-uitzending van dit seizoen en deze aflevering zit bomvol.

Komen er klinieken voor patiënten met long COVID?

De minister beloofde dat er snel gespecialiseerde poliklinieken voor patiënten met long COVID zouden komen. Er is 27 miljoen euro beschikbaar. Gaat dat lukken?

Amber gaat erover in gesprek met demissionair minister Pia Dijkstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Update Stellantis en de problemen met de distributieriem

We geven ook een update over de perikelen rondom de veelbesproken PureTech-motor die in veel Citroëns, Peugeots en Opels voor problemen zorgt.

Wat blijkt? Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa lopen de eigenaren tegen hoge kosten aan omdat de distributieriem de gegarandeerde 100.000 km bij lange na niet haalt.

Test: Wat is de beste snoeischaar?

Zeg je lente, dan zeg je klusjes in de tuin. Snoeien is zo'n karweitje dat in het voorjaar moet gebeuren, want dan begint alles weer te groeien en te bloeien.

We laten zes snoeischaren onder de loep nemen door een deskundig testpanel. Ze kosten tussen de 10 en 30 euro per stuk en ze worden aan de hand van verschillende criteria beoordeeld: op uiterlijk, het handvat, het soort veer dat gebruikt is, snoeigemak én wat voor takken de schaar aan kan.

Welke snoeischaar als beste uit de test komt? Dat zie je zaterdag in Kassa.

Belbus: Seats and Sofas levert het verkeerde bankstel

Sjeeltje koopt in december een hoekbank bij Seats and Sofas. Een mooie bank met de toepasselijke naam Beau. Maar als deze een paar weken later wordt geleverd, lijkt het wel een andere bank. In twee kleuren, ook dat nog.

Hoe kan dat? En kan dat worden opgelost?

