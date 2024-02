Zaterdag in Kassa: Foutje met de zelfscan kan grote gevolgen hebben

20 feb. 2024 - 8:16

Een AH in zoetermeer, heeft vanwege veel diefstal door scholieren, beelden vd zelfstandig kassa doorgestuurd naar scholen en de politie, gevolg: bij vergeten product scannen van 0,30 ct staat je kind te boek als dief, liefst meteen naar bureau HALT, neem je advocaat mee naar het gesprek dan opeens is er niks aan bewijs, kosten 350e kosten advocaat. Het liefst kan je de zelfscan mijden, helaas gebeurd het ook bij Hoogvliet vij de gewone kassa, kassa medewerker scant product verkeerd, zegt tegen je moet je even naar de service balie, jij denkt na een lange rij te zien, weet je laat maar zitten, en dan opeens ben je een dief want je hebt het product nog niet betaald, hoezo? Blijkt de kassamedewerker het product vd de bin te hebben gehaald wat jij als klant dus niet weet. Het haat allemaal veel te ver en ze zijn hondsbrutaal. Ben er echt heel boos om hoe je behandeld wordt. Klant is dief, supermarkten de koning