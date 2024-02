Kwart consumenten zelfscan vergeet producten af te rekenen

19 feb. 2024 - 23:17

Ik heb het andersom meegemaakt het is mij nl 2 keer overkomen dat ik per ongeluk een artikel extra had gescand; dat gebeurde tijdens het inpakken vd boodschappen. Ik ben niet terug gegaan omdat ik er pas achter kwam toen ik al thuis was. Ik kon niets bewijzen! Mijn advies: betaal direct NADAT je gescand hebt want als je je boodschappen in de tas doet, scant hij per ongeluk nog een keer als je de barcode net verkeerd hebt staan. Echt iets voor mij dit. Je bent veel te moe en let dan niet goed op, je hoort ook allemaal gepiep om je heen en je denkt dat niet het bij jou is! Ik controleer nu mijn bon in de supermarkt als ik tijd heb, ik kan niet zo goed tegen de drukte en de herrie dus wil ik zo snel mogelijk weg! Mijn allergrootste nachtmerrie is dat ik dement word en per abuis vergeet iets af te rekenen en dat men mij NIET gelooft! Als ik bij de kassa sta, laat ik ook altijd mijn tas zien dat ie leeg is! Heb ik geen moeite mee en ze mogen me ook altijd controleren, vind ik niet erg begrijp ik wel. Ik ben soms een warhoofd dan kan ik verstrooid overkomen. Ze houden iedereen in de gaten, vind ik ook niet erg. Ze weten dat ik niet steel dat hebben ze waarschijnlijk gezien vermoed ik dus controleren ze me niet meer. maar ik ben transparant, ik vraag ze ook altijd om even te checken voordat ik ga inpakken want ik wil niet weer alle boodschappen er uit halen voor de controle. Ik heb wel mensen zien stelen, voel me erg ongemakkelijk bij maar ik zeg niets, ik ben geen verrader!