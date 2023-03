Zaterdag in Kassa: de probleemmotor van Peugeot, Citroën, DS en Opel

In Kassa komt zaterdag een veelgebruikte 'probleemmotor' aan bod die in veel Peugeots, Citroëns en Opels is ingebouwd. Het gaat om de driecilinder 1.2 PureTech motoren waarvan de distributieriem extreem snel kan slijten. Met alle vervelende gevolgen van dien. In de Belbus een tv die ná reparatie nog kapotter is dan ervoor. Bij MediaMarkt kan het. En Kassa pakt het dossier wurgkredieten weer op. Want ondanks een compensatieregeling compenseren kredietverstrekkers nog steeds niet naar behoren.