Welke soort internet kies je voor thuis: glasvezel, kabel, DSL of 5G?

Een herkenbaar beeld: straten worden opengebroken om een glasvezelnetwerk aan te leggen, in dit geval door monteurs van KPN © Kassa

Bijna iedere Nederlander heeft toegang tot internet. Er zijn verschillende aanbieders actief die verschillende soorten internetabonnementen aanbieden. Wie een abonnement op internet afsluit, heeft de keuze tussen glasvezel, kabel en internet via DSL. Sinds kort biedt telecomprovider Odido een nieuwe abonnementsvorm aan voor thuisgebruik, namelijk internet via 5G. Wat zijn de verschillen en wat kun je het beste kiezen?

Om te bepalen wat in jouw situatie handig is, kun je het beste eerst onderzoeken wat er überhaupt mogelijk is op jouw adres. Zo is glasvezel nog niet overal beschikbaar.

De landelijke dekking van kabelinternet is groter, maar niet volledig: ook internet via de kabel wordt niet overal aangeboden. En ook aan DSL zitten wat haken en ogen, zowel qua beschikbaarheid als qua snelheid en stabiliteit.

Je kunt een kijkje nemen op de internet en tv-vergelijker van de Consumentenbond. In de filteropties kun je onderscheid maken tussen glasvezel, kabel en DSL. Dan weet je meteen wat er zoal beschikbaar is in jouw postcodegebied.

Wat is internet via glasvezel en wat zijn de voor- en nadelen?

Internet via een glasvezelverbinding is erg snel. De data wordt verstuurd via lichtsignalen en dat gaat veel sneller dan internet via een DSL-verbinding, dat via stroomsignalen wordt verstuurd.

Een belangrijk punt waar glasvezel zich mee onderscheidt, is dat de uploadsnelheid en de downloadsnelheid hetzelfde zijn. Kortom, bestanden versturen gaat via een glasvezelverbinding net zo snel als bestanden downloaden.

Bij andere soorten internetverbindingen – zoals kabel en DSL – is de uploadsnelheid altijd stukken lager dan de downloadsnelheid. Het gaat daarbij bovendien om forse verschillen: een uploadsnelheid die vier tot zelfs tien keer trager is dan je downloadsnelheid, is gebruikelijk.

Ook maakt het voor de snelheid van jouw glasvezelinternet niet uit hoe ver jouw huis verwijderd is van de zogenaamde wijkcentrale, oftewel de centrale locatie waar alle koper- of glasvezelkabels van alle aangesloten woningen samenkomen. Bij internet via DSL is dat bijvoorbeeld wél het geval. Als je relatief ver van de wijkcentrale woont, neemt je internetsnelheid af.

Glasvezel is dus een goede optie voor mensen die veel met grote bestanden werken en die gebaat zijn bij (zeer) snel internet. Maar voor doorsnee huis-, tuin- en keukengebruik is een (snelle) glasvezelverbinding niet per se een vereiste. Mailtjes beantwoorden, wat surfen en Videoland of Netflix streamen kan ook met langzamer internet.

Er zijn ook nadelen aan een glasvezelverbinding. Er zijn weliswaar al flinke meters gemaakt, niet overal is de benodigde infrastructuur al gereed, dus het is niet op alle plekken mogelijk om glasvezel te nemen.

Ook is internet via glasvezel redelijk duur, zeker als je een abonnement neemt met snelheden die véél hoger liggen dan wat je eigenlijk nodig hebt voor dagelijks gebruik.

Televisie en radio via glasvezel

Het is in het geval van glasvezel vrij gebruikelijk om een alles-in-1 pakket af te sluiten met televisie maar zonder vaste telefonie.

Goed om te weten: bij een glasvezelabonnement is tv kijken niet van invloed op je internetsnelheid. Bij DSL is dat bijvoorbeeld wel het geval.

Sommige aanbieders van glasvezel geven nog een analoog radiosignaal door. In dat geval kun je radio blijven luisteren op elke radio(-tuner). Klanten van aanbieders die het radiosignaal niet analoog doorgeven, moeten gebruik maken van de meegeleverde decoder om toch nog radio te kunnen luisteren.

Hoe weet ik of er glasvezel beschikbaar is op mijn adres?

Grote en bekende aanbieders van glasvezel zijn Delta, KPN en Odido. Je kunt via verschillende manieren een postcodecheck doen om te kijken of er al glasvezel beschikbaar is in jouw wijk of dat daar op korte termijn sprake van zal zijn.

Enkele voorbeelden van zulke postcodecheckers:

Wat is internet via DSL en wat zijn de voor- en nadelen?

DSL staat voor Digital Subscriber Line en dit is feitelijk een manier om zowel een internet- als tv-signaal te verzenden via de koperdraad van een telefoonlijn. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen het snellere VDSL en het tragere ADSL.

DSL-abonnementen zijn over het algemeen een stuk goedkoper dan glasvezelabonnementen. Sterker nog, wie een basispakket voor internet, bellen en televisie zoekt, is vrijwel altijd het goedkoopste uit bij een DSL-aanbieder.

Wat daarentegen wel meespeelt, is dat dit koperen netwerk over het algemeen wordt beschouwd als verouderd en op verschillende plaatsen wordt vervangen door een glasvezelnetwerk. KPN schakelt het DSL-signaal zelfs uit bij huishoudens met glasvezel.

RTL Nieuws meldde vorige maand nog dat mensen die nu nog via een koperen (A)DSL-lijn veel duurder uit zijn als ze over moeten naar glasvezel. En het zou zelfs kunnen dat in jouw postcodegebied überhaupt geen (A)DSL (meer) wordt aangeboden. Toch waren er in het eerste kwartaal van 2024 nog ruim 1,7 miljoen Nederlandse huishoudens die internetten via een DSL-verbinding.

Een nadeel van DSL is dat het hier wél uitmaakt wat de afstand is tot de wijkcentrale. Als je relatief ver bij de wijkcentrale vandaan woont, zul je thuis langzamer internet hebben. Ook televisie kijken via DSL is van invloed op je internetsnelheid. DSL-internet is over het algemeen gevoeliger en iets minder stabiel dan glasvezel.

Televisie en radio via DSL

Providers die DSL aanbieden, bieden ook televisie aan via DSL. Radio ontvangen kan niet meer op de 'oude' manier via de tuner. De decoder (tv-ontvanger) is dan feitelijk de radio. Soms moet je de tv aanzetten om de gewenste radiozender te selecteren.

Zoals gezegd heeft televisie kijken invloed op je internetsnelheid als je een DSL-abonnement hebt. Uitzondering geldt voor mensen die een pakket hebben met een lagere snelheid dan de maximaal haalbare snelheid op het adres. In die gevallen gaat de internetsnelheid niet omlaag door televisie kijken.

Wat is internet via de kabel en wat zijn de voor- en nadelen?

Internet via de kabel (oftewel een kabel-coaxnetwerk) wordt geleverd door aanbieders van televisie. Bij dit soort pakketten geldt dat televisie feitelijk de basisdienst is en daarom is televisie bijna altijd inbegrepen in een kabelabonnement.

Bij aanbieder Ziggo – de grootste aanbieder van kabelinternet – is het echter ook mogelijk om alléén een internetabonnement af te sluiten zonder aanvullend tv-abonnement. Dat is handig voor mensen die geen behoefte hebben aan aanvullende diensten zoals radio en televisie. Je betaalt dan alleen voor wat je daadwerkelijk gebruikt en nodig hebt.

Het geringe aantal aanbieders van kabel kun je daarentegen beschouwen als een nadeel: minder aanbod is minder concurrentie, en dat kan het vinden van een goed aanbod soms moeilijker maken.

Kabelinternet is op veel plaatsen beschikbaar (in ongeveer 90 procent van Nederland is een kabelverbinding mogelijk) en de snelheid is niet afhankelijk van de afstand tot de wijkcentrale.

Ook televisie kijken en telefoneren is bij kabelinternet niet van invloed op de internetsnelheid. De beloofde internetsnelheid wordt bij kabelinternet ook waargemaakt. Het is sneller en stabieler dan DSL, maar ook duurder.

Televisie en radio via kabel

Wie ook televisie wilt via de kabelprovider, krijgt doorgaans digitale kabeltelevisie waar je een digitale ontvanger voor nodig hebt. Die huur je meestal van je provider. Ziggo biedt ook tv-pakketten aan via een coax-kabel: dat signaal wordt ongecodeerd verstuurd en om tv te kijken, heb je dan geen decoder nodig.

De meeste kabelaanbieders bieden radio digitaal aan, niet analoog. In dat geval gebruik je de decoder om radio te kunnen luisteren. Het is mogelijk dat je via je televisie moet wisselen van radiostation.

Wat is Klik&Klaar Internet (5G voor thuis) van Odido?

Sinds medio oktober heeft telecomprovider Odido iets nieuws: Klik&Klaar Internet. Voor een vast bedrag van 25 euro per maand kunnen klanten onbeperkt internetten. Dat gaat via een router die een eigen 5G-verbinding heeft.

Bij het modem wordt een simkaart geleverd. Die doe je in het modem, de stekker van het modem doe je vervolgens in een stopcontact, en voor het beste bereik plaats je het modem in een vensterbank.

Het is enigszins vergelijkbaar met internetten via een hotspot. Je kunt je telefoon bijvoorbeeld gebruiken als hotspot zodat jouw laptop er verbinding mee maakt, bijvoorbeeld als je ergens bent waar geen internetaansluiting beschikbaar is of. Dan internet je op je laptop als het ware via de databundel van je telefoon.

Omdat het via 5G gaat, kun je zo'n internetabonnement op iedere plek aansluiten waar 5G-dekking is. En dat is op steeds meer plaatsen in Nederland het geval, blijkt uit een blik op de dekkingskaart.

Er worden snelheden beloofd van 300 Mbit/s (download) en 30 Mbit/s (upload), en dat is voor doorsnee thuisgebruik wel voldoende. De vaste abonnementsprijs van 25 euro per maand is iets lager dan de prijzen voor andere soorten internet. Ook is Klik&Klaar Internet maandelijks opzegbaar.

Wellicht een meer geschikte keus voor wie liever meer flexibel is en geen tweejarig glasvezelabonnement wil afsluiten.

Wat kies je?

Het één en ander hangt af van wat er in jouw postcodegebied beschikbaar is. Maar je kunt zelf ook de afweging maken wat voor jou het meest belangrijk is. Is dat alléén internet? Of wil je liever een all-in pakket met zowel televisie, radio en vaste telefonie?

Als je hecht aan (zeer) snel internet met daarbij óók een hoge uploadsnelheid, is glasvezel waarschijnlijk een voor de hand liggende keuze. Als de uploadsnelheid voor jou wat minder van belang is, maar je wél een hoge downloadsnelheid wilt, kun je ook een internetabonnement via de kabel nemen.

Kostenoverwegingen kunnen ook een rol spelen. Als jij thuis niet veel meer doet dan wat surfen, mailen, nieuws lezen en af en toe wat streamen, kun je ook wel uit de voeten met een meer 'basic' abonnement met iets lagere up- en downloadsnelheden. En wie de combinatie van flexibiliteit en een relatief lage abonnementsprijs belangrijk vindt, zou eens kunnen kijken naar Klik&Klaar.

