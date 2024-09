Internet is een primaire levensbehoefte, maar ook te duur Vandaag • leestijd 2 minuten • 81 keer bekeken • bewaren

Zonder internet kan bijna niemand meer. Of je nu wilt bankieren, solliciteren, een film kijken of prijzen vergelijken. Toch hebben enkele honderdduizenden mensen géén internet thuis omdat ze het simpelweg niet kunnen betalen. Of ze hebben wel internet, maar moeten daarvoor keuzes maken bij andere primaire voorzieningen. Ga ik naar de tandarts of heb ik een paar maanden internet? Koop ik minder noodzakelijke boodschappen zodat ik internet kan betalen. Nederland heeft een goed internetnetwerk maar is ook aan de prijs, zo stelt de Consumentenbond. De bond wijt dit aan het gebrek aan concurrentie. In Nederland hebben KPN en Ziggo samen 75 procent van de internetmarkt in handen.

Prijzen meest gebruikte internet thuis 100 mbps

Voor Kassa zette www.internetten.nl de prijzen op rij van de drie grootste aanbieders voor een internet thuis-abonnement (100 mbps):

Bij KPN ben je 42,50 euro per maand kwijt voor internet met deze snelheid, bij Ziggo 43,50 euro en bij Odido betaal je 35 euro per maand op het eigen netwerk, of 45 per maand op een ander netwerk.

De prijzen liggen dicht bij elkaar. Volgens de Consumentenbond komt dat doordat er maar twee grote spelers zijn, KPN en Ziggo. KPN stelt dat de prijzen juist dicht bij elkaar liggen door concurrentie onderling.

Peiling: internet is eerste levensbehoefte, liefst voor 25 euro per maand

In een peiling door Kassa geeft 76 procent aan dat internet voor hen een primaire levensbehoefte is, net als wonen en onderwijs. Negen van de tien deelnemers aan de enquête zouden niet meer zonder internet thuis kunnen. Ruim een kwart geeft aan te weinig keuze te hebben in internetaanbieders. De prijs is voor driekwart van de mensen te hoog. Ruim de helft van de mensen zou 25 euro per maand meer dan genoeg vinden voor internet thuis.

Zonder internet doe je niet mee

Dagmar Niewold is ervaringsdeskundige en expert armoedebestrijding. Zij moest jarenlang harde keuzes maken om haar internet te kunnen betalen. Dat had een verwoestend effect op een menswaardig bestaan, aldus Niewold: “Het betekende soms minder eten kopen, geen cadeautjes voor je kinderen met verjaardagen, wegblijven van een verjaardag, geen mensen meer uitnodigen thuis.”