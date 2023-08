Welke factor is het beste? Hoe vaak smeer je je in? Tien feiten en fabels over zonnebrand theme-icon Lijf • Vandaag • leestijd 4 minuten • 741 keer bekeken • bewaren

Als je veilig van de zon wilt genieten, is het belangrijk om een zonnebrandmiddel gebruiken. Maar welke factor is het beste? Moet je je na elke zwembeurt opnieuw insmeren? En klopt het dat je niet bruin wordt als je een zonnebrandcrème gebruikt? In dit artikel gaan we in gesprek met dermatoloog Marlies Wakkee en bekijken we tien feiten en fabels over zonnebrand.

Factor 50 kan zorgen voor verstopte poriën- FABEL

Sommige mensen denken dat factor 50 kan zorgen voor verstopte poriën en huidirritaties, is deze aanname correct? “Of het nu factor 50 of een andere factor is, zonnebrandcrème verstopt je poriën niet. Wel is bijvoorbeeld een zonnebrandcrème vetter dan een zonnebrandlotion, maar dit zorgt dus niet voor verstopte poriën,” aldus dr. Wakkee.

Dure zonnebrand beschermt even goed als de goedkopere variant- FEIT

Tussen zonnebrandmerken zit vaak een groot prijsverschil, maar is dit het wel waard? “Nee”, zegt dr. Wakkee. “Het is inmiddels ook uitgebreid aangetoond in de testen van de Consumentenbond. Liever een goedkope zonnebrandcrème die je dik en vaak genoeg smeert dan een dure zonnebrandcrème waarmee je te zuinig bent.”

Eén keer per dag smeren is genoeg- FABEL

Als je in de zon zit en je hebt je net ingesmeerd, voel je je al snel beschermd. Maar dermatoloog Wakkee geeft aan dat slechts één keer smeren niet voldoende is. “Zelfs niet als het een waterproof zonnebrandmiddel is. Je verliest altijd zonnebrandcrème door het zwemmen, afdrogen en zweten, dus het advies blijft om met elke zonnebrandcrème elke twee uur opnieuw te smeren.”

Je moet je elke keer na het zwemmen opnieuw insmeren- FEIT

Als je je laagje zonnebrand verliest door het zwemmen, is het dan nodig om je na elke duik opnieuw in te smeren? “Eigenlijk wel, maar denk ook eens aan andere opties zoals UV werende zwemkleding. Zeker voor kinderen die vaak constant in het water zijn, biedt dit betere bescherming dan smeren met zonnebrandcrème”, geeft Wakkee mee als tip.

Factor 15 is niet beschermend genoeg- FABEL/FEIT

Als je je insmeert dan kies je als snel voor een hoge factor, maar is dit wel nodig? “Factor 15 blokkeert ongeveer 93 procent van de uv-stralen. Als je een lichte, zongevoelige huid hebt, is dit onvoldoende. Is je huid al wat meer gewend aan de zon of verbrand je sowieso bijna nooit (vaak bij mensen met donkere ogen en een donker haar)? Dan is voor dagelijkse activiteiten het smeren met factor 15 voldoende.” Het hangt er dus van af hoe snel je bruin wordt en of je snel verbrand. Kies daarom een factor die bij jouw huid past.

Je kan het beste factor 30 opsmeren- FEIT

De een zweert bij factor 50, terwijl de ander claimt dat factor 30 het beste is. Maar wat is nou echt de beste keuze? “Als je zonnebrandcrème dik genoeg smeert, wat vaak de grootste uitdaging is, dan blokkeert factor 30 maar liefst 97 procent van de uv-stralen. Factor 50 blokkeert 98 procent van de uv-stralen. Omdat dit verschil zo klein is, adviseert de Nederlandse Vereniging voor de Dermatologie dat smeren met factor 30 voldoende is voor vrije tijd en vakantie.”

Zonneolie kan ervoor zorgen dat je huid sneller verbrandt- FABEL

Om lekker bruin te worden, gebruiken sommige mensen zonneolie. De olie stimuleert het natuurlijke bruiningsproces, maar verbrandt je huid dan niet sneller? We leggen het voor aan dr. Wakkee: “Zonneolie kan ook een zonnefactor bevatten, dus dit hangt helemaal af van wat op de verpakking staat. Als er op de verpakking van een zonneolie namelijk een bepaalde factor vermeldt staat, dan is de fabrikant ook verplicht hieraan te voldoen. In de praktijk zie je alleen niet vaak een factor 50 in een zonneolie.”

Je hoeft je in de winter niet in te smeren - FEIT

In de zomer is het vanzelfsprekend dat je je goed insmeert, maar in de winter wordt het door weinig mensen gedaan. Moet je je ook insmeren in de winter? “De zonkracht is in de winter zo laag dat je hier niet door kunt verbranden, dus daarom hoef je geen zonnebrandcrème te smeren in de winter. Uv-straling zorgt echter ook voor huidveroudering, zoals rimpels en pigmentvlekken. In de winter zou je om die reden een dagcrème kunnen smeren waarin factor 15 is verwerkt.”

Zonnebrandmiddelen kunnen slecht zijn voor de natuur- FEIT

Het is dus bekend dat je je opnieuw moet insmeren na het zwemmen, omdat je in het water de laag zonnebrandmiddel verliest. Maar is al die zonnebrand in de zee dan niet schadelijk voor de natuur? “Ja, sommige uv-filters zijn biologisch slecht afbreekbaar of giftig voor algen, vissen of koraal. Om deze reden zijn zonnebrandcrèmes met de stof ozybenzone verboden in gebieden met veel koraal, zoals Hawaii en Bonaire. Daarnaast kunnen zonnebrandcrèmes microplastics bevatten, die ook schade aan kunnen brengen aan het milieu. Soms staat het op een zonnebrandcrème vermeld als er geen microplastics in zitten, maar wil je zelf controleren of een zonnebrandcrème microplastics bevat? Kijk dan op de Beat the Microbead app.”

Door het smeren van zonnebrandcrème word je niet bruin- FABEL

Soms zijn mensen bang dat ze niet bruin worden als ze zich insmeren. Is deze gedachte terecht? “Door het smeren met zonnebrandcrème verleng je de tijd dat je in de zon kunt zijn zonder te verbranden. Het smeren met zonnebrandcrème houdt dus het bruinen van je huid niet tegen”, aldus dr. Wakkee. Je wordt dus nog steeds bruin als je je insmeert en het is ook nog eens beter voor je huid!