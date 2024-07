Wehkamp: veel minder pakketjes teruggestuurd vanwege retourkosten

Volgens Wehkamp is de invoering van retourkosten voor artikelen die terug worden gestuurd een succes. Het aantal teruggestuurde producten is met 14 procent gedaald, meldt de online winkel.

Sinds april 2023 brengt Wehkamp een bedrag van 50 cent in rekening voor elk geretourneerd artikel. Daarbovenop introduceerde Wehkamp afgelopen oktober een thuisbezorgtarief van 50 cent. De online winkel wil zo proberen om minder busjes te laten rijden uit het oogpunt van duurzaamheid. De extra kosten worden inmiddels ook in rekening gebracht bij kleertjes.com en mannenmodewebshop Union River.

"Het was een gedurfde beslissing om te beginnen met het berekenen van kosten voor retourzendingen en bezorging aan huis op een moment waarop de economie zwak was en onze concurrenten beide diensten gratis aanboden", stelt topman Graham Harris. "Maar het is de juiste keus gebleken."

Het webwinkelconcern heeft in het afgelopen boekjaar 17 procent minder verkocht dan het jaar daarvoor. De operationele winst steeg in de periode van april 2023 tot en met maart dit jaar met 30 procent naar 26 miljoen euro. Wehkamp verwacht de kosten dit jaar verder terug te brengen. Zo is het distributiecentrum in Zwolle, waar alle voorraden liggen, sterk geautomatiseerd. "De markt mag dan vertraagd zijn, maar wij hebben niet stilgestaan", aldus Harris. ANP