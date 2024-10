Weggooien is zonde! Dit kun je doen met je groenteafval Vandaag • leestijd 5 minuten • bewaren

Houd je afval over tijdens het eten bereiden? Gooi dat niet weg! No-waste is de nieuwste trend in de keuken en ook jij kunt het toepassen. Door zo min mogelijk weg te gooien, ben je beter bezig voor het klimaat én je portemonnee. Chef-kok Jules Hartman van Dinner at Six gooit al zeven jaar zo min mogelijk eten weg in de keuken van zijn restaurant. Hij geeft een aantal praktische tips die je thuis kan toepassen.

Dinner at Six is een restaurant in Houten, nabij Utrecht, dat kookt volgens de Dutch Cuisine-principes. Dutch Cuisine is een organisatie die waarde hecht aan een duurzame kookstijl in restaurants. Een van die waarden staat voor ‘no-waste’ in de keuken. Dat wil zeggen dat zo min mogelijk eten in de prullenbak verdwijnt.

Niet alleen in restaurants heeft omkijken naar etensresten nut. Hoe minder je thuis weggooit, hoe minder je opnieuw naar de supermarkt hoeft. En hoe beter dat weer is voor het klimaat én je portemonnee!

De eerste goede raad van Jules is het afwegen van je porties. “Probeer af te wegen hoeveel je nodig hebt voor jezelf of voor het gezin. Voorkom dat je te veel pasta kookt en zo nog een hele portie over hebt.”

Gebruik een paar basisrecepten voor je restjes

Jules vindt het interessant om te vernemen hoe gasten van zijn restaurant thuis in de keuken staan. “Er wordt veel gebruikgemaakt van bezorgbedrijven en apps die helpen met de boodschappen en het samenstellen van de maaltijd. En er zijn apps die recepten 'voorkauwen' en daar automatisch een boodschappenlijstje van maken.” Best handig als je snel je slag wilt slaan, vindt de chef-kok.

Hier kan de thuiskok volgens hem het no-waste principe prima toepassen. ”Het leukste is om voor jezelf een paar basisrecepten te zoeken waar je al je groenteafval of restjes in kan verwerken”, raadt Jules aan. “Vaak hoeft dat niet ingewikkeld te zijn. Een soep of hartige taart lenen zich prima hiervoor.”

Nooit meer schillen weggooien

Soms vereist een recept om groentes te schillen. Gaan de schillen dan gelijk de prullenbak in? Dat hoeft niet! Vaak kan je nog veel meer doen met het onderkantje van een courgette of de schillen van een ui. In het restaurant van Jules gaat zo min mogelijk de prullenbak in. “Je houdt zó vaak groenteschillen over. Daar kun je een hele mooie soep van maken of een basis voor sauzen.”

Je hoeft resten groenteafval niet meteen te verwerken. De chef-kok raadt aan om het simpel te houden. “Je kan al je groenteafval in een bakje stoppen en dat in de vriezer bewaren. Op een later moment kan je daar weer een simpele groentesoep of bouillon van maken.”

Het maken van een bouillon of aardappelsoep

Wil je een bouillon maken? Doe alle groenteafval die je hebt bewaard bij elkaar in een pan. Voeg daar een paar liter water met wat zout, grove peperkorrels en een bouillonblokje aan toe. Als dat een paar uur zacht gekookt heeft, zeef je de bouillon en vang je het vocht op.

Wil je op een snelle manier aardappelsoep maken? Dat kan ook, zegt Jules: “Aardappelschillen kun je meekoken met je groenteafval. Na het zeven van de soep kan je er nog voor kiezen om een paar aardappels mee te koken. Met een staafmixer maak je er één geheel van. “

Hartige taart

Het maken van een hartige taart is volgens Jules ook een makkelijke manier om van je groenteresten af te komen. “Je hebt een stukje bladerdeeg nodig, bakt wat groenteresten op met eventueel wat spek, en dat gaat in een bakblik met het bladerdeeg. Daar doe je een eitje met room bij, zet het in de oven en klaar. Het internet staat vol met recepten voor een hartige taart.”

Als je de restjes uit de koelkast kan verwerken tot een hartige taart, hoef je deze ingrediënten niet meer opnieuw in te kopen. Dat scheelt weer een rondje naar de supermarkt.

Iets lekkers maken van oud brood

Na het diner of bij de koffie iets zoets serveren? Ook daar heeft Jules een tip voor. “Wij maken van oud brood een broodpudding. Het recept is heel eenvoudig”, vertelt de kok enthousiast. “Je verandert oud brood in iets nieuws. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is melk, ei, suiker en het oude brood. In smaak kan je eindeloos variëren. Probeer dit om te beginnen eens met wat rozijnen en kaneel.”

Maar hoe maak je dan een broodpudding? “Je laat de broodresten wellen in een beetje melk, doet daar wat suiker en een ei bij. En dat bak je in de oven af. Meer is het niet. “

Om verspilling van brood voor te zijn, raadt Jules aan om van tevoren na te denken hoeveel sneetjes je nodig hebt. Voorkomen is immers beter dan genezen als het om afval gaat. “Broden kan je het beste invriezen. De avond ervoor haal je wat je de volgende dag nodig hebt uit de vriezer. ”

Kilo's voedsel verdwijnen in de kliko Minder weggooien: goed voor het klimaat en de portemonnee



Maar minder weggooien is niet alleen goed voor het klimaat: ook de portemonnee vaart er wel bij. Wie voedselverspilling weet te voorkomen, bespaart volgens het Voedingscentrum zo’n 120 euro op jaarbasis.



Jaarlijks gooien we zo'n 33,4 kilo per persoon aan voedsel weg. Als de gemiddelde Nederlander geen voedsel meer verspilt, zouden we 1,7 miljard kilo aan CO2-uitstoot besparen vanwege het transport. Dat is vergelijkbaar met 25 miljoen ritten van Groningen naar Maastricht, aldus het Voedingscentrum

Maar minder weggooien is niet alleen goed voor het klimaat: ook de portemonnee vaart er wel bij. Wie voedselverspilling weet te voorkomen, bespaart volgens het Voedingscentrum zo'n 120 euro op jaarbasis.

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur werkt samen met het Voedingscentrum en de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling aan het tegengaan van verspilling. Huishoudens gooien nu al 23 procent minder voedsel weg dan 2015.

Word bewust van je eigen ‘food waste’

Minder voedsel weggooien hoeft niet moeilijk te zijn. Leg de lat voor jezelf niet te hoog en begin met het bewust worden van je eigen ‘food waste’, raadt Jules aan.

“Daag jezelf een klein beetje uit, en probeer niet meteen grote stappen te maken. Hou het simpel. Je hoeft echt niet ineens een driegangendiner neer te zetten. Je kan al beginnen door geen voorgesneden producten meer te kopen.”

Door groenten zelf te snijden, krijg je meer gevoel bij het maakproces, geeft de chef-kok aan. “Als je zo bezig bent, doe je misschien wel inspiratie op om groente te verwerken in andere maaltijden of om te experimenten met overgebleven ingrediënten.”

Koop slim in

Door slim in te kopen, kun je besparen op de dagelijkse uitgaven. “Heel veel eenvoudige producten zijn tegenwoordig best wel aan de prijs. Alles wat je direct weggooit, moet natuurlijk ook weer een keer opnieuw ingekocht worden. Als je met een paar eenvoudige recepten de overgebleven groenten kunt gebruiken voor een nieuwe maaltijd, spaar je weer geld uit.”

Stap uit je comfortzone en ga experimenteren, raadt de chef-kok aan. “Koken hoeft niet moeilijk te zijn. Stap sowieso af van het koken met kruidenpakjes en zakjes. Een aardappelpuree is bijvoorbeeld heel makkelijk zelf te maken. Met kleine stappen kan je er al voor zorgen dat je veel minder weg hoeft te gooien. Zodra het in je dagelijkse routine zit, wordt het al veel gemakkelijker.”

