Nederlander gooit jaarlijks nog altijd onnodig 33 kilo voedsel weg

21 apr. 2023 - 10:28

waar bemoeien jullie je toch mee wat we weggooien. Het is toch ons eigen geld, en zolang Nederland afval uit het buitenland haalt om hier te verwerken is er toch geen verwerkingsprobleem. Overal bemoeien groepen mensen zich mee, de dieren , het mileu de co2 enz. Hou hier eens met op we worden alleen maar slechter van en de wereld word niks beter. We krijgen door dierenbescherming de ene naar de andere plaag door overschot aan degelijke dieren. Het mileu interseert me niks meer, activisten gaan steeds een stuk verder en verder, je word er kotsmisselijk van. De Co2 is geen probleem maar dat maken ze er van, laat de boeren en vissers met rust. waar moet straks ons voedsel nog vanaf komen. Boeren weten goed met hun dieren en land om te gaan, hou op met al die regelonzin over mileu en co2. De vissers weten ook beter dan de ministers wat het water kan hebben en wat ze weg kunnen vangen, hou op met al de onzin over de vissers. (er is bv paling genoeg en hou op met de onzin dat de paling uitsterft)Doe iets aan het overschot aan dieren als gevolg van beschermen. Waarom moet elk dier maar beschermd worden. Daarna worden het plagen. Zorg dan dat er minder mensen op de wereld komen. We hebben een groot probleem, de aarde is door de overbevolking uit balans en dat is allen op te lossen door te zorgen dat er minder mensen komen.

