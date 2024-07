Website Kruidvat in de fout met 'tracking cookies' Gisteren • leestijd 2 minuten • 729 keer bekeken • bewaren

Het moederbedrijf van Kruidvat heeft een boete van 600.000 euro gekregen. De reden? Het online gedrag van bezoekers van Kruidvat.nl werd gevolgd zonder dat klanten dat wisten. Daarmee verwerkte Kruidvat-moederbedrijf AS Watson op een onrechtmatige manier persoonlijke gegevens.

Op dit moment houdt Kruidvat zich wel aan de regels. AS Watson ging in 2020 in de fout met 'tracking cookies', aldus toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Deze cookies zijn stukjes code waarmee je kunt bijhouden naar welke verschillende sites iemand surft.

Kruidvat.nl plaatste deze volgcookies, maar volgens de toezichthouder lichtte AS Watson bezoekers daar niet over in, terwijl dit wel verplicht is. Daarnaast vroeg het bedrijf ten tijde van de overtreding geen toestemming voor de cookies.

Gevoelige informatie door zoekgedrag verzameld

Naast informatie over de pagina's die mensen bezochten, hield de Kruidvat-eigenaar ook informatie bij over hun locatie en de producten die ze aan hun digitale winkelmandje toevoegden. De privacywaakhond wijst erop dat informatie over zoekgedrag op websites van drogisterijen vaak erg gevoelig is. Dat is bijvoorbeeld het geval als klanten zoeken naar zwangerschapstesten, anticonceptiemiddelen of middeltjes tegen gezondheidsklachten.

Bezwaarprocedure gestart

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heeft AS Watson bezwaar gemaakt tegen de boete. "Laat ik vooropstellen dat wij uitermate verrast zijn door deze boete", zegt een woordvoerster van het bedrijf. Ze wil niet inhoudelijk ingaan op de bezwaren tegen de boete, omdat de bezwaarprocedure nog loopt.

Volgens AS Watson is de periode waarin Kruidvat.nl volgens de toezichthouder fout zat met de cookies ook relatief kort. De Autoriteit Persoonsgegevens stelde overtredingen in april 2020 voor het eerst vast en in oktober van dat jaar waren ze beëindigd. Maar AS Watson betwist ook dat in die periode sprake was van een overtreding. "Veiligheid van persoonlijke gegevens en privacy staan bij ons voorop", zegt de woordvoerster van de Kruidvat-eigenaar.

AP: irritaties over cookies nemen toe