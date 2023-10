Webshop BCC gesloten: winkels houden faillissementsuitverkoop

Onlangs werd elektronicaketen BCC failliet verklaard. De winkels en webshop bleven niettemin open, maar dat is nu anders. De webshop van BCC is vanaf maandag 16 oktober offline. Dat melden curatoren Joris Lensink en Thijs Hekman in een verklaring. De fysieke winkels van BCC houden een faillissementsuitverkoop. De producten worden volgens de curatoren tegen een “sterk gereduceerde prijs” verkocht.