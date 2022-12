Wat zijn de verschillen tussen een OLED- en een QLED-televisie? Vandaag • leestijd 4 minuten • 4506 keer bekeken • bewaren

Wie zich in de wereld van de consumentenelektronica begeeft, loopt al snel de kans om allemaal onbegrijpelijke terminologie voorgeschoteld te krijgen. En dat maakt de keuze er bepaald niet eenvoudiger op. Dat geldt bijvoorbeeld voor televisies. Ben jij op zoek naar een nieuwe tv? Dan is de kans levensgroot dat je begrippen als OLED en QLED te lezen krijgt. Wat betekenen deze termen? Wat is het verschil tussen een OLED-tv en een QLED-tv? In dit artikel lees je er meer over.

Als je tegenwoordig een kijkje neemt in het overweldigende aanbod van verschillende soorten televisies, zie je in veel gevallen de termen OLED en QLED. Termen die behoorlijk op elkaar lijken, inderdaad.

Toch zijn er de nodige verschillen te benoemen, en wat voor jou het meest geschikt is, ligt voornamelijk aan de eisen die jij aan een televisie stelt en wat je van een tv verwacht. De ene variant is niet per se beter dan de ander, beide soorten schermen hebben namelijk hun voor- en nadelen.

Laten we om te beginnen dan ook eens uitleggen wat beide termen precies inhouden.

Wat betekent OLED en wat is een OLED-televisie?

De term OLED staat voor Organic Light Emitting Diode. Het scherm van een OLED-tv bevat héle kleine lampjes, oftewel diodes. Deze kunnen zelf oplichten, en dat betekent dat je geen achtergrondverlichting nodig hebt. In de praktijk betekent dit dat OLED-televisies vaak heel dun zijn. Er is immers geen aparte lichtbron nodig aan de achterzijde, en dat scheelt in dikte en gewicht. Ook bespaar je op stroom door de afwezigheid van een afzonderlijke lichtbron: ze zijn zuiniger in gebruik.

Het scherm zelf bestaat uit héél veel individuele pixels, en iedere pixel is als het ware zijn eigen lichtbron. Dat betekent omgekeerd ook dat pixels volledig uitgeschakeld kunnen worden zodra ze niet actief zijn: voor OLED-televisies geldt dat zwart ook écht zwart is.

Het contrast van OLED-schermen is dan ook optimaal, in tegenstelling tot bijvoorbeeld LED-televisies waarvan niet-actieve pixels altijd nog wel iets van licht doorlaten. Daarvoor geldt dat ‘zwart’ in de praktijk eerder héél donkergrijs is.

Bijkomend voordeel van schermen van een OLED-tv is de kijkhoek. Je hoeft er niet pal voor te zitten om helder en scherp beeld te krijgen: ook vanuit een andere kijkhoek – zoals vanaf de zijkant van het scherm – krijg je haarscherp beeld.

Wat betekent QLED en wat is een QLED-televisie?

Dan naar QLED. De term QLED staat voor Quantum-dot Light Emitting Diode. Deze techniek wordt toegepast in televisies van Samsung. In tegenstelling tot OLED-televisies zit er bij QLED-televisies wél een aparte lichtbron achter het scherm. De pixels die het licht doorlaten – en zodoende het beeld op je scherm vormen – zitten hier vóór de lichtbron.

Tussen de lichtbron en de daadwerkelijke pixels zit echter nog een aparte laag. Dit zijn de zogenaamde Quantum Dots, oftewel nanokristallen. Deze kristallen geven zelf geen licht, ze versterken slechts het licht dat afkomstig is uit de lichtbron achter het scherm. Enerzijds betekent dit dat kleuren veel intenser en levendiger worden getoond, anderzijds geldt dat in QLED-techniek de zwartwaarden minder goed zijn. Bij een QLED-televisie worden de zwarte pixels immers alsnog belicht door de lichtbron aan de achterzijde, dus zwart is bij QLED-televisies minder zwart dan bij OLED-televisies.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen OLED en QLED?

Aan de hand van een aantal kenmerken benoemen we een paar relevante verschillen.

Kijkhoek

Om te beginnen met de kijkhoek. Zoals gezegd is deze beter bij een OLED-televisie dan bij een QLED-televisie. Dit maakt een OLED-televisie een betere keuze als je regelmatig in grote gezelschappen naar de televisie kijkt.

Over het algemeen kun je het beeld op een OLED-scherm nog haarscherp zien als je in een hoek van 90 graden links of rechts van je scherm zit, pas bij grotere kijkhoeken gaat je kijkbeleving achteruit. Bij een QLED-scherm is de kijkhoek aanzienlijk minder, al hoeft dit geen probleem te zijn als je gewoon voor je scherm zit.

Zwarte pixels

Dan de zwartwaarde. Omdat de techniek van OLED-schermen het mogelijk maakt dat iedere pixel zijn eigen lichtbron is en er aan de achterzijde van het scherm géén algemene lichtbron is, geven OLED-schermen de kleur zwart veel intenser weer. Kort gezegd is zwart op een OLED-scherm ook écht zwart.

Bij een QLED-scherm is dit minder, omdat óók de niet-actieve pixels iets van de lichtbron aan de achterzijde van het scherm doorlaat.

Helderheid en kleur

Punten waar de QLED-tv juist weer op scoort, zijn de helderheid en de intensiteit van de kleuren. Een QLED-televisie is veel helderder dan een OLED-televisie, en dat houdt in dat het beeld in een (sterk) verlichte omgeving beter zichtbaar blijft.

Weerspiegeling

Ook niet geheel onbelangrijk: de mate van weerspiegeling oftewel reflectie. Dit is met name van toepassing in situaties waarin je in daglicht naar de televisie kijkt. Ook hier geldt dat de QLED-tv beter scoort dan een OLED-tv: de weerkaatsing van licht is op een QLED-scherm minder. En dat komt door de achtergrondverlichting en de speciale laag nanokristallen.