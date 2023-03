Wat kun je allemaal doen met jouw oude smartphone? Vandaag • leestijd 2 minuten • 6986 keer bekeken • bewaren

Je abonnement loopt af, je telefoon krijgt kuren, of je bent gewoon toe aan een nieuwe. Je oude telefoon maakt plaats voor zijn opvolger, maar wat doe je met je gebruikte smartphone? Er zijn meerdere opties om jouw oude, afgedankte telefoon een tweede leven te geven. Hieronder bespreken we enkele daarvan.

Verkoop je oude telefoon

Een voor de hand liggende optie is natuurlijk verkopen. Is jouw telefoon nog in goede staat en doet die het nog prima? Dan kan je er zeker nog een zakcentje voor krijgen. Hoeveel dat is, hangt sterk af van het merk en type. Hoe gewilder, hoe meer de telefoon nog waard is.

Tip: Bij sommige providers kun je korting krijgen op je nieuwe toestel als je je oude inruilt. Hiermee verdien je ook nog iets aan je oude toestel.

Doneer aan een goed doel

Heb je het geld niet per se nodig? Doneer dan je oude telefoon aan een goed doel. Goede doelen zoals CliniClowns, Opkikker en Stichting AAP (er zijn er meer, uiteraard) kunnen hier namelijk goed gebruik van maken. Als je je telefoon aan hen doneert, leveren zij het toestel in voor een vergoeding. Je oude telefoon is op deze manier nog van waarde.

Recycle of krijg korting op je nieuwe toestel

Gooi je oude telefoon nooit weg! Er zitten namelijk veel waardevolle grondstoffen in die kunnen worden gerecycled. Oude onderdelen van je telefoon kunnen ook worden gebruikt voor nieuwe telefoons. De kliko is dus niet de goede plek. Stop 'm in de inleverbakken voor kleine elektrische apparaten die bij veel winkels en supermarkten staan.

Gebruik je oude telefoon als e-reader

Wil je zelf nog gebruik maken van je oude telefoon? Dan kun je hem ook omtoveren tot e-reader. Download de app ‘boeken’ op je oude telefoon om online boeken in te bewaren. Verwijder vervolgens de simkaart en verbreek de verbinding zodat je niet wordt gestoord tijdens het lezen. Op deze manier kun je boeken lezen vanaf je telefoon, maar gaat je opslagruimte op je nieuwe telefoon er niet aan verloren.

Een nieuw leven als beveiligingscamera

Je zou het misschien niet meteen zeggen, maar jouw oude telefoon kan ook een nieuwe functie krijgen. Als beveiligingscamera geef je jouw telefoon een tweede leven. Er zijn meerdere soorten apps die hiervoor geschikt zijn. Je download de app op je oude toestel en zet alle instellingen goed. Je kan vervolgens de telefoon met een ander apparaat verbinden, zoals je laptop of nieuwe telefoon, om de camerabeelden te bekijken.

Zet je telefoon altijd terug naar fabrieksinstellingen

Wat je ook met je oude telefoon doet, vergeet niet voordat je defintief vaarwel zegt om je persoonlijke gegevens van het toestel te halen.

Je kan na het overzetten van bijvoorbeeld foto’s, video's, muziek en contacten de telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Je telefoon is dan helemaal opgeschoond zonder dat jouw gegevens verloren zijn gegaan.

Bronnen: Androidworld.nl, KPN.com, Androidplanet.nl, Cliniclowns.nl, T-mobile.nl, MilieuCentraal