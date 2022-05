Wat is voordeliger: prepaid bellen of een mobiel abonnement? 29-04-2022 • leestijd 5 minuten • 76565 keer bekeken • bewaren

Er is bijna geen Nederlander meer te vinden zonder smartphone. Maar wat is voordeliger als je niet zoveel belt of over internet surft met je telefoon: een prepaid beltegoed of toch een mobiel abonnement? We zetten de voor- en nadelen van beide opties op een rij. En we geven tips om op je belkosten te besparen. Want heb jij er weleens over nagedacht om een kleiner mobiel abonnement te nemen? ‘Downscalen’ loont!

In de begintijd van de mobiele telefoon was prepaid de norm. Voordat je kon bellen en sms'en, moest je eerst een prepaidkaart met beltegoed kopen. Nu, vele jaren later, kiezen de meeste mensen met een smartphone voor een sim only of ander mobiel abonnement. Is dat in iedere situatie eigenlijk wel de juiste keuze? We leggen de vraag voor aan Els Werkman, telecomexpert bij de vergelijkingssite Bellen.com.

De verschillen: beltegoed of een contract

Bij prepaid bellen koop je een beltegoed dat eindig is. Je moet opwaarderen als het tegoed op is. “Beltegoed kopen kan aan de kassa in de winkel, maar kan ook vaak online worden geregeld”, legt Werkman uit. “Mensen die graag anoniem blijven en geen contract willen of kunnen aangaan, kiezen vaker voor een prepaidkaartje zodat ze toch gebruik kunnen maken van een mobiele telefoon.”

Voor een abonnement sluit je een contract af met een looptijd van bijvoorbeeld één of twee jaar, waarna je daar maandelijks voor gaat betalen. Je kiest daar een bundel bij voor het aantal belminuten en het aantal MB’s om te internetten.

Prepaid voor wie de telefoon weinig gebruikt

Prepaid is volgens telecomexpert Werkman vooral interessant voor mensen die niet zo veel bellen en internetten met de smartphone. Er zijn mensen die alleen, zoals zij het noemt, “voor nood en dood” een telefoontje hebben. Bijvoorbeeld in de caravan of het dashboardkastje van de auto, voor als er wat is. Voor dergelijk gebruik is een prepaidkaart een goede optie, een abonnement is dan niet nodig.

Menig gebruiker kiest voor prepaid om goed grip te kunnen houden op de uitgaven, stelt Werkman vast. Een prepaidkaart vertegenwoordigt een maximaal bedrag: op is op. “Je weet wat je uitgeeft. Je maakt geen kosten buiten de bundel.” Ze ziet dat gezinnen met een of meer puberkinderen prepaid interessant vinden. “Kinderen kunnen dan van hun eigen zakgeld opwaarderen. Dat voorkomt dat de maandelijkse kosten torenhoog oplopen.”

Volgens Werkman loont het niettemin voor veel mensen om een abonnement te nemen. “In het verleden was het zeker zo dat een abonnement veel duurder was dan prepaid, maar dat is nu niet meer het geval. Er zijn sim only-abonnementen die qua prijs in de buurt zitten van prepaid. Daarnaast geeft een abonnement het voordeel dat je geen rekening hoeft te houden met de prepaidvoorwaarden.”

Voorwaarden voor behoud van het prepaid beltegoed

Want, zo waarschuwt Werkman, providers stellen strikte voorwaarden aan de houdbaarheid van het prepaid beltegoed. Houd jij je daar niet aan? Dan raak je je telefoonnummer en beltegoed kwijt. “De ene aanbieder eist dat je binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld zes maanden) minimaal één telefoontje pleegt of één sms verstuurt. Dan blijft je tegoed in stand”, legt de telecomexpert uit.

“Andere aanbieders eisen dat je tussentijds telkens opwaardeert, ook al heb je nog voldoende prepaid tegoed.” Hoe hoog dat opwaardeerbedrag is, verschilt per aanbieder. Het kan vanaf 5 euro, maar de meeste belbedrijven vragen 10 euro.

Abonnement of prepaid? Maak de vergelijking

Wil je precies gaan uitzoeken of prepaid of een mobiel abonnement zoals sim only voordeliger is? “Dan is het belangrijk om te weten wat je verwachte gebruik is”, geeft Werkman aan. “Oftewel: hoeveel minuten bel je per maand? En hoeveel MB internet verbruik je in die periode?”

Op vergelijkingssites kun je dan het aantal minuten en het aantal MB’s invoeren. Vervolgens rolt er een lijst met resultaten uit van de kosten per provider.

Een voorbeeld: Bel je nauwelijks (maximaal 10 minuten in een maand) en gebruik je geen internet op je telefoon? Dan is prepaid ruim het voordeligst. Voor minder dan 1 euro per maand kun je met een prepaidkaartje toe. Het voordeligste sim only-abonnement bij 10 minuten bellen en 0 MB internet, kost ongeveer 5 euro per maand.

Bellers met een ‘te groot’ abonnement kunnen besparen

Volgens Werkman zijn er flink wat bellers die een ‘te groot’ abonnement hebben, met te veel maandelijkse belminuten en MB’s. “Nederlanders zijn kampioen oververzekeren en dat geldt ook wel voor mobiele abonnementen. Er is dus ruimte om te besparen door over te stappen van een groot abonnement met veel belminuten naar een kleiner abonnement, waardoor je je maandbedrag verlaagt.”

Werkmans advies is om sowieso ieder jaar goed te kijken naar wat je hebt verbruikt. Schroom niet om over te stappen, zegt ze: “Er zijn altijd interessante aanbiedingen. Pak de deal die je aanspreekt. Dat kan met behoud van je telefoonnummer, dat verhuist gewoon mee als je aangeeft dat je daar gebruik van wilt maken.”

Trouw aan provider wordt niet beloond

Werkman ziet ook dat mensen jarenlang dezelfde provider trouw blijven, terwijl ze bij een andere veel voordeliger uit zouden zijn. Je hoeft dan niet eens de prepaid optie te kiezen, maar kan toch op kosten besparen met een voordeliger abonnement. “Dit ’downscalen’ kan soms ook al bij je eigen provider, als je daaraan bent gehecht. Kijk dus om je heen als je contract bijna afloopt.“

Diverse websites om te vergelijken

Wil je als beller weleens uit gaan zoeken of er voordeliger opties zijn die passen bij jouw mobiele surf- en belgedrag? Een goedkoper abonnement afsluiten of toch overstappen naar prepaid?

Tip! Kijk in de app van je provider of op je maandafschrift, want daar staat per maand hoeveel MB’s internet je hebt verbruikt en hoeveel minuten je hebt gebeld. Met die gegevens bij de hand kun je goed gaan vergelijken. We zetten een aantal vergelijkingssites voor je op een rij: