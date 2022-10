“Wachtlijst voor studenten woning vaak langer dan studieduur”

theme-icon Wonen

Er is een groot tekort aan studentenwoningen. Studenten die een kamer of woning willen bemachtigen bij een van de woningcorporaties, moeten daar gemiddeld meer dan vier jaar op wachten. De wachtlijsten in Amsterdam, Leiden, Wageningen en Den Haag zijn zelfs nog langer, zo meldt RTL Nieuws. Je staat als student vaak langer op de wachtlijst dan dat je daadwerkelijk studeert.

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws bekeek welke woningen er de afgelopen drie maanden bij sociale studentenhuisvesters zijn verhuurd en hoe lang de inschrijfduur was. In een aantal studentensteden is de wachttijd zo lang dat studenten die zonder vertraging hun eerste studie afronden al bijna niet meer in aanmerking komen.

Lange wachttijden in populaire studentensteden

In Amsterdam, Delft en Wageningen stonden studenten gemiddeld tussen de vijf en vijfenhalf jaar ingeschreven voor een kamer of studio. In Utrecht was dit vier jaar en drie maanden voor een kamer.

Wie in Leiden bij een corporatie wil huren moet gemiddeld zes jaar en negen maanden inschrijftijd hebben, blijkt uit de gegevens van verhuurplatform ROOM. In geen één andere studentenstad is de wachttijd zo hoog.

Wachttijd per stad

Bovenstaande wachttijden zijn gemiddelden. Er zijn ook studenten die met minder of meer inschrijftijd een kamer vinden. In Utrecht is de wachttijd nooit minder dan tweeënhalf jaar. De langste inschrijftijd was hier meer dan tien jaar, blijkt uit de cijfers.

In Leiden werden er de afgelopen maanden geen kamers verhuurd aan studenten met minder dan vier jaar inschrijftijd.

Landelijk actieplan

Om het kamertekort tegen te gaan kwam het kabinet afgelopen september in samenwerking met de woningcorporaties, particuliere beleggers, gemeenten en onderwijsinstellingen met een landelijk actieplan. Tot 2030 moeten er 60.000 betaalbare studentenwoningen gebouwd worden.

Wachtlijst afgeschaft

Er zijn woningcorporaties die met oplossingen proberen te komen. Zo heeft SSH&, actief in Arnhem en Nijmegen, in 2020 de wachtlijst afgeschaft en gekozen voor een lotingsysteem. Dit doet de huisvester om de kans op een kamer of studentenwoning voor iedere student eerlijk te maken. Toewijzingssystemen op basis van wachttijden zijn volgens SSH& ingewikkeld en niet meer van deze tijd.

In Enschede, Tilburg en Breda wordt er ook geloot voor kamers, alleen voor een studio of appartement moet je langere tijd ingeschreven hebben gestaan.

Doorstroom niet makkelijk

Na hun afstuderen moeten jongeren hun studentenwoning verlaten. Als ze willen doorstromen naar een sociale huurwoning dan lopen ze opnieuw tegen lange wachtlijsten aan.

Om de doorstroom te verbeteren werden er vijf jaar geleden jongerencontracten ingevoerd. Op deze manier zou het makkelijker moeten worden om een woning te vinden. Maar de wachttijden voor speciale jongerenwoningen zijn ook heel lang.

