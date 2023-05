Waarschuwing: Nepmail 'PostNL' met QR-code leidt tot creditcardfraude • 26-04-2023 • leestijd 2 minuten • 37393 keer bekeken • bewaren

Er is een nieuwe variant van een valse PostNL-mail in omloop. In deze mail staat een QR-code die je moet scannen om de ontvangst van jouw pakket te bevestigen. Zo hopen oplichters jouw creditcardgegevens in handen te krijgen. Hoe werkt het, en waar moet je op letten? We leggen het uit.

In deze mail staat bovenin het PostNL-logo en wordt een (vermoedelijk niet-bestaand) Track & Trace-nummer genoemd. "Beste klant, we konden uw pakket niet afleveren omdat er niemand aanwezig was om voor ontvangst te tekenen. Scan de QR-code om het hele proces te voltooien", staat er in de mail.

QR-code leidt naar valse 'PostNL'-website

Wie de code scant, belandt echter op een valse website met wederom het PostNL-logo. Hier vallen een paar dingen op.

Zo wijkt de op de website genoemde Track & Trace-code af van de code die in de mail staat, en moet je een bescheiden bedrag aan verzend- of administratiekosten betalen. Het bedrag moet om de één of andere reden worden afgerekend in Zwitserse frank.

Vervolgens wordt er gevraagd om creditcardgegevens, meer specifiek de volgende informatie:

Het kaartnummer van je creditcard;

De vervaldatum van je creditcard;

Het CCV-nummer

De naam van de creditcardhouder

Waardeloze abonnementen of dure aankopen

Vul je deze gegevens in? Dan stuur je je creditcardinformatie naar oplichters. Met de combinatie van deze gegevens kunnen ze in sommige gevallen op jouw kosten aankopen doen.

Een alternatief scenario is dat je je op deze manier onbedoeld abonneert op een dure – en waardeloze – dienst waarvoor maandelijks een fors factuur op je creditcard in rekening wordt gebracht. Dat kan al snel gaan om enkele tientallen euro's per maand.

En omdat veel mensen minder actief bezig zijn met het bijhouden van hun creditcardafschriften, is de kans aanwezig dat je het pas na lange tijd in de gaten krijgt. Tegen die tijd is er al een hoop geld afgeschreven, en het zal ongetwijfeld de nodige moeite kosten om van het ongewenste abonnement af te komen.

Wij hebben de proef niet op de som genomen, uiteraard. Wel hebben we even gekeken hoe die valse website er precies uit ziet, zodat jij dat niet hoeft te doen. Hieronder een screenshot van zowel de valse 'PostNL'-mail (links) als de valse 'PostNL'-website waar de QR-code naar verwijst (rechts).

