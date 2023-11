Waarom stijgen de spaarrentes nauwelijks? ACM start onderzoek

1 nov. 2023 - 14:18

Waarom doet de ACM net alsof de spaarrentemarkt onderhevig is aan vrije marktbeginsels ?!? Dat is niet zo... en dat weet het ACM ook... waarom dan dit onnozel artikel alsof de ACM niet beter weet ? De spaarrente markt wordt gecontroleerd door de ECB/Europese banken die afspraken hebben gemaakt over rente's en leningen tussen banken tegen nagenoeg 0% rente afhankelijk van hun 'betrouwbaarheid' en andere EU beginselen.. Het is een politiek instrument van de EU. Daarmee is er géén noodzaak voor Europese banken om rente te geven voor spaartegoeden van burgers, omdat de EU politiek die vergoeding in feite onnodig gemaakt heeft. Er is daarmee géén vrije marktprincipe van toepassing op spaargeld.

