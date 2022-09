Vrijdag geen treinen in Nederland door regionale staking Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

NS gaat vrijdag opnieuw staken. Door de regionale staking van NS-personeel rijden er vrijdag geen treinen in Nederland. De NS ziet geen mogelijkheid om op een veilige manier de dienstregeling te regelen. Het bedrijf zegt dit "buitengewoon vervelend" te vinden voor reizigers.

De vakbonden FNV, VVMC en CNV hebben voor vrijdag stakingen gepland in de regio's west en noordwest, waar de Randstad voor een groot deel onder valt. Ondanks dat ze woensdag toezeiden opnieuw met de NS in gesprek te gaan over een nieuwe cao, wilden ze de acties niet opschorten.

Volgende week nog meer acties

Ook volgende week leggen NS-medewerkers twee dagen het werk neer. Deze acties zullen naar alle waarschijnlijkheid wederom grote gevolgen hebben voor het landelijke treinverkeer.

Dinsdag zijn de regio's oost, zuid en noord aan de beurt. Donderdag vinden stakingen plaats in de regio midden, waar Utrecht onder valt. Bij de vorige staking in Midden-Nederland lag bijna al het NS-treinverkeer in het land stil.

NS is teleurgesteld

De NS is teleurgesteld dat de stakingen doorgaan. Toch vindt het bedrijf het belangrijk om verder te gaan met de cao-gesprekken. "NS wil een goede cao overeenkomen. Goed voor collega's die de kosten van het levensonderhoud en de werkdruk hebben zien stijgen. En goed voor NS, dat nog voor grote opgaven staat", is te lezen in een verklaring op de website.

De grote opgaven waarover gesproken wordt, verwijzen naar de financiële situatie. Zonder overheidssteun zou de NS over het eerste halfjaar 225 miljoen euro verlies hebben geleden.

Nieuwe onderhandelingen

De vakbonden zijn inmiddels weer bereid om over een nieuw cao te onderhandelen nadat NS met een nieuw bod kwam. De lonen zouden per 1 juli met terugwerkende kracht 5 procent omhoog aan. Met de jaarwisseling zou daar nog 2,5 procent bij komen.

Daarnaast is het bedrijf bereid een minimumloon van 14 euro vast te leggen in de cao. Ook wil de directie "afspraken maken hoe om te gaan met de onzekerheid van de inflatieontwikkeling".

Vakbonden nog niet tevreden

FNV zei dat de NS nog grote stappen moet zetten voordat de vakbond de achterban een goed onderhandelingsresultaat kan voorleggen. CNV liet weten dat kaderleden positief hebben gereageerd, maar dat er vooral op het vlak van inflatie nog veel vragen overblijven.

Bron: ANP, NS