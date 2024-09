Vraagtekens bij compensatie bankhelpdeskfraude Bunq

Er is onduidelijkheid over de hoogte van de compensatie van klanten van internetbank Bunq die slachtoffer zijn van bankhelpdeskfaude. De een ontvangt niets terug van de bank, terwijl de ander het hele schadebedrag gecompenseerd krijgt. Dit blijkt uit tientallen mails die bij het consumentenprogramma Kassa binnenkomen.

Ondernemers met een leeggeroofde zakelijke rekening die zich melden, krijgen merendeels echter nul op het rekest. Sommige ondernemers die met Kassa in gesprek zijn, blijken echter een volledige compensatie te ontvangen. Hoe zit dat?

Advocaat Marius Hupkes zet vraagtekens bij de variërende percentages die particulieren ontvangen. De criteria op basis waarvan wordt bepaald of iemand 100 procent dan wel 70 procent krijgt, zijn onduidelijk.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) laat weten dat banken volgens het coulancekader niet verplicht zijn om zakelijke klanten te compenseren. "Het staat banken echter vrij om een ruimhartiger beleid te hanteren, in de zin dat zij altijd méér coulant kunnen zijn dan het kader voorschrijft", aldus een woordvoerder.

Per mail laat Bunq weten dat zij een 'zeer ruimhartige coulanceregeling' hanteert. "Op grond van de coulanceregeling worden slachtoffers gecompenseerd, wanneer ze op grond van de wet geen aanspraak op vergoeding hebben."

In totaal vergoedt de bank naar eigen zeggen op grond van coulance gemiddeld 85 procent van het fraudebedrag. Dat zou aanmerkelijk hoger zijn dan het gemiddelde bedrag bij banken die zijn aangesloten bij de NVB. "Bovendien gaat deze regeling verder dan de NVB-coulanceregeling, omdat naast spoofing ook phishing wordt gedekt", aldus Bunq. Uit een eerder statement blijkt dat meetelt of iemand bijzonder onvoorzichtig is geweest.