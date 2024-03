Voorstel GroenLinks-PvdA en NSC: laat provincies zelf OV-bedrijf oprichten

De partijen constateren dat er op veel plaatsen in Nederland grote problemen zijn met het regionaal openbaar vervoer. Zo worden bussen en treinen minder vaak ingezet en worden onrendabele routes geschrapt.

In Zeeland is het zelfs niet gelukt om vanaf 2025 een geschikte partij te vinden voor het regelen van het busvervoer.

"Het wordt steeds moeilijker om met het openbaar vervoer te reizen voor werk, school of familiebezoek," aldus Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA). "Vooral in landelijke gebieden moet iedereen gemakkelijk met trein en bus kunnen reizen zonder lang te hoeven wachten op aansluitingen of omwegen te moeten maken."