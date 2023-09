Vodafone én KPN verhogen de prijzen van mobiele abonnementen theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 3 minuten • 2015 keer bekeken • bewaren

Heb jij een abonnement voor mobiele telefonie bij Vodafone of KPN? Dan ga je vanaf oktober maandelijks een hoger abonnementstarief betalen. Vodafone verhoogt de prijzen met tien procent, klanten van KPN krijgen een maximale verhoging van 2,50 euro voor hun kiezen. Het gaat in beide gevallen om een inflatiecorrectie.

De prijsstijgingen van beide providers zijn allebei min of meer tegelijkertijd aangekondigd, daarom bundelen wij het nieuws in één combi-nieuwtje. Hieronder bespreken we per provider wat er vanaf oktober gaat veranderen.

Prijsverhoging KPN: wat verandert er voor abonnees?

We beginnen met KPN. De provider laat weten dat abonnees die vóór 1 juli 2023 een mobiel abonnement hebben afgesloten vanaf 1 oktober meer gaan betalen. Heb je na 1 juli 2023 een abonnement afgesloten? Dan blijf je voorlopig jouw huidige abonnementsprijs betalen en verandert er niks.

In het geval van KPN gaat dat om een stijging van de abonnementsprijs met maximaal 2,50 euro, zo meldt de telecomgigant op hun website. Daarbij wordt gemeld dat het gaat om een inflatiecorrectie van 8,4 procent, een percentage dat naar eigen zeggen gebaseerd is op inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De werkelijke inflatie bedroeg de laatste twaalf maanden 8,9 procent volgens het CBS.

Door een maximale stijging van 2,50 euro per maand aan te kondigen, wordt de prijsstijging wel gemaximeerd: ook als jij procentueel gezien meer dan 2,50 euro extra per maand moet betalen bij een inflatiecorrectie van 8,4 procent, wordt de grens van 2,50 euro niet overschreden.

Verder meldt KPN dat bestaande kortingen ongewijzigd blijven. Klanten krijgen een maand voordat de prijsverhoging wordt doorgevoerd een persoonlijk bericht van KPN. Vervolgens hebben zij volgens de algemene voorwaarden het recht om hun abonnement kosteloos op te zeggen, indien gewenst.

Deze prijsverhoging volgt overigens op een prijsverhoging die in juli is doorgevoerd. Toen betrof het een stijging van de abonnementsprijzen voor klanten met een internetabonnement van KPN. Dat ging om een maximale prijsstijging van 6,4 procent en ook toen werd gesteld dat er sprake was van een maximumbedrag wat betreft de exacte verhoging, afhankelijk van het type abonnement maximaal 4 of 3 euro.

Prijsverhoging Vodafone: wat verandert er voor abonnees?

Dan gaan we over naar Vodafone. Ook deze provider meldt per oktober een inflatiecorrectie door te voeren, en ook in dit geval is de inflatiecorrectie alleen van toepassing op particuliere abonnementen die vóór 1 juli 2023 zijn afgesloten. Voor particuliere klanten die na deze datum een contract hebben afgesloten bij Vodafone, verandert er niets.

In tegenstelling tot KPN is er bij Vodafone géén sprake van een maximumbedrag waarmee de abonnementsprijs mag worden verhoogd. Bovendien heeft Vodafone andere cijfers van het CBS gebruikt om te bepalen wat de inflatiecorrectie zou moeten zijn, en de provider heeft besloten dat alle particuliere én zakelijke klanten per oktober 10 procent extra gaan betalen.

Wat de particuliere abonnementen betreft, geldt de inflatiecorrectie voor de Scherp-, Start-, Smart- en Red-abonnementen. Voor zakelijke klanten betreft dit de Flex Mobile-, One Mobile-, Red Pro- en Business Mobile-abonnementen.

De prijsverhoging geldt volgens Vodafone alléén als deze op de factuur van september of oktober wordt vermeld, dus houd je facturen de komende tijd goed in de gaten.

Een ander verschil met KPN is dat ook zakelijke Vodafone-klanten die ná 1 juli 2023 een abonnement hebben afgesloten, doodleuk een inflatiecorrectie voor hun kiezen krijgen. De abonnementstarieven die Vodafone momenteel op de website vermeldt, blijven echter ongewijzigd.