Vlucht geannuleerd of vertraagd deze zomer? Laat geen geld liggen! Geld • Vandaag

Het einde van het zomerse vliegseizoen is nabij. Helaas zijn ook nu weer lang niet alle vluchten van een leien dakje gegaan. Vertragingen en annuleringen van vluchten zijn niet ondenkbaar, maar wat veel mensen niet weten is dat ze in sommige gevallen recht hebben op een schadevergoeding. Heb jij problemen gehad met een vlucht? Laat dan geen geld liggen! Kassa legt uit waar je op moet letten.

Hoewel de regels vanuit de Europese Unie kristalhelder zijn, probeert menig luchtvaartmaatschappij onder haar verantwoordelijkheid om jou een schadevergoeding te betalen uit te komen, mits je daar recht op hebt. Het is daarom goed om je even in te lezen en er zelf achteraan te gaan, want de maatschappijen zullen je geen reminder sturen dat er een vergoeding op je staat te wachten!

Vertraging? Recht op hulp of een vergoeding

Heeft je vlucht vertraging? Dan zijn er regels die bepalen dat je recht hebt op hulp of een vergoeding. Zo moet de maatschappij betalen voor het eten en drinken op het vliegveld terwijl je wacht. Dit werkt als volgt: naarmate de vertraging van je vlucht opbouwt, komt er, vanaf twee uur vertraging gestaag een krediet beschikbaar dat je op het vliegveld kan innen middels je vliegticket. Hoe langer de vertraging, hoe hoger het bedrag. Loop dus naar een eettentje, en laat daar tijdens het afrekenen je ticket scannen. Grote kans dat je wat geld terugkrijgt, of de maaltijd gratis mee mag nemen!

Overnachting inbegrepen

Als de vertraging alsmaar blijft duren en er zelfs één of meerdere nachten overheen gaan voordat de vervangende vlucht voor je klaarstaat, heb je recht op accommodatie. De luchtvaartmaatschappij is naast het regelen van een accommodatie ook verantwoordelijk voor het eventuele vervoer van en naar de accommodatie. Als de luchtvaartmaatschappij geen verzorging heeft geboden, dan kun je de kosten die je hierdoor moest maken terugkrijgen in de vorm van een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. Boek die accommodatie dus gewoon, en verhaal de kosten op de maatschappij want dat is je recht!

In het geval van annulering

Een vlucht definitief annuleren proberen de meeste vliegmaatschappijen te voorkomen, maar soms is het onvermijdelijk. Wanneer het bijvoorbeeld een technische storing betreft, heb je als passagier namelijk recht op een schadevergoeding. Ook als je langer dan drie uur vertraging hebt, heb je recht op een schadevergoeding. Andere situaties waarbij je recht hebt op een vergoeding:

Bij een staking of tekort van het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij.

Als je door operationele redenen je aansluitende vlucht mist en je meer dan 3 uur later op uw eindbestemming aankomt.

Als je onterecht geweigerd bent in te stappen (instapweigering).

Als je vlucht overboekt is en je hierdoor geweigerd bent in te stappen. Dit geldt niet als je vrijwillig je plaats afstaat.

Hoogte van vergoeding hangt af van afstand vlucht

De hoogte van je schadevergoeding hangt af van de afstand die je vlucht zou hebben gemaakt. Deze is als volgt:

Bij vluchten tot 1.500 kilometer: € 250.

Bij vluchten van 1.500 tot 3.500 kilometer: € 400.

Bij vluchten van meer dan 3.500 kilometer, tussen de 3 en 4 uur vertraging bij aankomst: € 300.

Bij vluchten van meer dan 3.500 kilometer, meer dan 4 uur vertraging bij aankomst: € 600.

Externe partijen inschakelen

Het is natuurlijk bekend dat de klantenservices van luchtvaartmaatschappijen niet altijd even medewerkend zijn als het gaat om claims. Het kan daarom ook veel tijd en moeite kosten om je vergoeding toch te krijgen. In het ergste geval zul je over moeten gaan tot een juridische procedure. Mocht je absoluut geen zin hebben in die rompslomp, dan kun je externe partijen inhuren die de claim voor jou indienen en achter de broek van de luchtvaartmaatschappij zullen aangaan. Weet echter wel: deze diensten zijn nooit gratis!

Wanneer géén recht op vergoeding?

Om recht te hebben op je vergoeding ten tijde van een vertraging of annulering mag de reden hiervoor geen van onderstaande zijn:

Als je zelf te laat komt op de luchthaven.

Slecht weer op de luchthaven of tijdens de vlucht.

Stakingen op de luchthaven (bijvoorbeeld bij verkeersleiding of grondpersoneel).

Gevaar op de bestemming (als de vlucht niet gaat, omdat het op de bestemming onveilig is. Bijvoorbeeld door terrorisme, oorlog of andere redenen voor het negatief reisadvies.

Schade aan het vliegtuig buiten de schuld van de luchtvaartmaatschappij. Bijvoorbeeld door aanvaring met een vogel of voorwerpen op de start- en landingsbaan.

Een technisch probleem door een fabrieksfout, sabotage of terrorisme.

Bij veiligheidsmaatregelen, zoals bij een bommelding, verwijdering van een koffer uit het ruim of verwijdering van een lastige passagier.

Bij een medisch noodgeval.

Door een besluit van de luchtverkeersleiding.

Als je meer dan 2 weken van tevoren geïnformeerd bent over de geannuleerde vlucht.

Als je vervangende vlucht binnen een bepaalde tijd aankomt (niet meer dan 2 uur eerder of 4 uur later).

Bron: Rijksoverheid/Rechten van Vliegtuigpassagiers