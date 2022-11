Vier redenen om juist wél van zorgverzekering te veranderen

theme-icon Lijf

Je bent zeker niet de enige als je denkt: “Dat vergelijken en overstappen van zorgverzekering, daar heb ik helemaal geen zin in.” Maar is dat een verstandige keuze? Aan de hand van de vier belangrijkste redenen die mensen geven om niet over te stappen, leggen we uit waarom tóch in actie komen verstandig kan zijn.

Het is weer de tijd van het jaar dat je wordt overspoeld met reclamespotjes en advertenties over zorgverzekeringen. Je hebt namelijk tot en met 31 december de tijd om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Toch stapt elk jaar maar ongeveer 7 procent van de consumenten over. En 64 procent zit al 8 jaar of langer bij dezelfde zorgverzekeraar, blijkt uit cijfers van Vektis.

Herken je de vier overwegingen hieronder om te blijven zitten? Lees dan snel verder. Misschien stap je dan dit jaar wel over.

1. "Ik ben tevreden met mijn huidige zorgverzekeraar"

Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat 61 procent van de consumenten die niet overstappen dat niet doen, omdat ze tevreden zijn met hun huidige zorgverzekeraar. En natuurlijk is het heel mooi als je tevreden bent met wat je hebt, maar laat je niet slaap sussen. Ook je huidige zorgverzekeraar verandert elk jaar de premie en inhoud van de zorgverzekeringen.

Daarnaast verandert je eigen situatie en zorgbehoefte. Het kan hierdoor zomaar zo zijn dat je huidige zorgverzekeraar na een paar jaar niet meer alle zorg vergoedt die je nodig hebt of dat je onnodig veel premie betaalt.

Het is dus verstandig om elk jaar kritisch naar je huidige zorgverzekering te kijken. Past die nog bij je wensen en krijg je nog vergoed wat je nodig hebt?

2. "Er is toch weinig verschil"

Nog eens 23 procent van de consumenten geeft in het onderzoek van de ACM aan dat ze niet overstappen omdat er toch weinig verschil is tussen de zorgverzekeraars. Toch is er wel degelijk veel verschil. Het begint al met de premies. Die verschillen behoorlijk per verzekeraar. Uit onderzoek van de vergelijkingssite Geld.nl blijkt dat je voor een zelfde soort dekking gemiddeld tot 595 euro per jaar kan besparen.

Daarnaast is er ook verschil in dekking. Bij de basisverzekeringen is de dekking min of meer gelijk, maar bij de aanvullende verzekeringen is er zeker verschil.

Zo vergoedt de ene tandartsrekening 75 procent van je tandartsrekening of alleen ‘eenvoudige’ behandelingen, zoals controles en gebitsreiniging, terwijl de andere verzekering 80 procent vergoedt en dat ook voor kronen en bruggen doet. En zo zijn er ook dekkingsverschillen bij fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. Er valt dus echt wel wat te kiezen.

3. "Ik ben bang dat mijn nieuwe zorgverzekering tegenvalt"

Door de verschillen tussen zorgverzekeraars, zijn ook veel consumenten bang om een verkeerde te keuze te maken. 16 procent van de consumenten in het onderzoek van de ACM stapt niet over, omdat ze bang zijn dat de nieuwe zorgverzekering of zorgverzekeraar tegenvalt. Hoe weet je bijvoorbeeld zeker dat je nieuwe zorgverzekering dezelfde behandelingen en medicijnen vergoedt als je huidige zorgverzekering?

Als eerste is het goed om te weten dat de meeste ziekenhuisbehandelingen en medicijnen onder de basisverzekering vallen. Ook bij een andere zorgverzekeraar krijg je die dus gewoon vergoed, want de dekking voor de basisverzekering is overal gelijk.

Let goed op: met welke zorgverlener heeft je verzekering een contract?

Het is belangrijk om te contoleren of je nieuwe zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis waar je onder behandeling bent. Met name als je een voordelige verzekering zoals een budgetpolis op het oog hebt. Controleer ook of de verzekering hetzelfde merk vergoedt van de medicijnen die jij gebruikt. Dit kan je opzoeken op de website van de verzekeraar of even telefonisch of via de mail navragen.

Komend jaar zijn er weer minder restitutiepolissen om uit te kiezen. waarmee je zelf uitmaakt naar welke zorgverlener (ziekenhuis, fysiotherapeut, psychische hulpverlener etc.) je gaat. Dat betekent dat je afhankelijk bent van gecontracteerde zorg: met welk zorgverlener heeft jouw verzekering wel of geen contract. Het is goed om hierop te letten als je een andere zorgverzekering zoekt.

4. "Overstappen kost veel tijd en moeite en is ingewikkeld"

Een laatste belangrijke angst die veel mensen weerhoudt om over te stappen van zorgverzekering is dat overstappen veel tijd en/of moeite kost. 14 procent van de consumenten geeft dit bij de ACM als reden om niet te switchen. En nog eens 10 procent vindt het te ingewikkeld om over te stappen.

Een nieuwe zorgverzekering kiezen en overstappen is gelukkig gemakkelijker dan je denkt. Er zijn veel vergelijkingswebsites waar je alleen maar enkele gegevens hoeft in te vullen en welke zorg je vergoed wilt krijgen. Je krijgt dan alle zorgverzekeringen te zien die passen bij je wensen en vergoeden wat je nodig hebt. Bovendien kun je ook opzoeken welke zorgverleners bij jou in de buurt een contract hebben met de zorgverzekeraar, zodat je gemakkelijk een goede keuze maakt. Het platform Wijzer in Geldzaken raadt je wel aan om altijd meerdere vergelijkingssites te gebruiken en te kiezen voor sites die het Keurmerk Objectief Vergelijken hebben. Ook handig: de Patiëntenfederatie heeft een Wegwijzer zorgverzekering kiezen opgesteld, die je bij de hand kunt houden.

Als je even op de juiste dingen let, is zorgvergelijkingen vergelijken en een nieuwe zorgverzekering kiezen helemaal niet zo moeilijk. Het kost misschien wel even een kwartiertje tot een half uurtje, maar dan heb je wel zeker een goede zorgverzekering voor volgend jaar en bespaar je tot wel honderden euro’s. Een bedrag dat je in deze tijd vast wel beter kunt gebruiken dan voor je zorgverzekering.

En heb je de nieuwe zorgverzekering van je keuze gevonden? Dan is overstappen bovendien ook zo geregeld. Je kunt online de nieuwe zorgverzekering aanvragen. En als je tussen half november en 1 januari overstapt, wordt je oude zorgverzekering automatisch opgezegd.

