Viaplay verhoogt de prijzen: abonnement wordt fors duurder • Vandaag

Een abonnement op Viaplay wordt per 3 februari 2025 fors duurder. Viaplay verhoogt de prijs van een maandabonnement namelijk met 4 euro per maand. Wel keert het jaarabonnement terug, dat naar verhouding iets goedkoper is. Ook introduceert de streamingdienst een goedkoper abonnement, maar wél eentje met reclame.

Het is de tweede prijsverhoging in relatief korte tijd. Op 22 mei 2024 werd de prijs van een maandabonnement al verhoogd van € 15,99 naar € 17,99 per maand. Ruim acht maanden later – met ingang van 3 februari 2025 – wordt de prijs van een maandabonnement nógmaals verhoogd.

Vanaf die datum betalen abonnees € 21,99 per maand voor een standaard maandabonnement.

Jaarabonnement keert terug

In september 2023 stopte Viaplay juist met het aanbieden van jaarabonnementen. Destijds lichtte Viaplay dat besluit als volgt toe: "Op dit moment zal het eerder aangeboden twaalfmaandenpakket niet meer worden aangeboden, omdat we ons richten op ons maandelijkse aanbod".

De optie om een jaarabonnement af te sluiten, keert echter terug, en het is de bedoeling dat het jaarabonnement een blijvertje wordt. Een jaarabonnement kost je per maand € 19,99, naar verhouding iets goedkoper dan een maandabonnement. Je zit er alleen wél langer aan vast.

Goedkopere abonnementen – mét reclame en advertenties

Ook komt Viaplay met een zogenaamde 'basisvariant' van het abonnement, en deze basisvariant komt ook in twee varianten. Een basis maandabonnement kost je € 16,99 per maand, een basis maandabonnement kost je € 19,99 per maand.

Deze basisvarianten onderscheiden zich van de standaard abonnementsvormen omdat kijkers met een basis jaar- of maandabonnement reclame te zien krijgen. Daarover zegt Viaplay: "Live sportwedstrijden worden niet onderbroken door advertenties en alle sportactie zal te zien zijn op je scherm."

Over de hoeveelheid advertenties worden geen concrete uitspraken gedaan, anders dan dat de hoeveelheid advertenties "zal variëren", maar wel "aanzienlijk minder zal zijn dan op traditionele tv."

Advertenties tijdens sportwedstrijden

Tweakers meldt dat advertenties voor of na sportwedstrijden getoond kunnen worden. Datzelfde geldt voor de rust in het geval van voetbalwedstrijden en voor time-outs bij darts. Het gaat om beeldvullende advertenties.

Liefhebbers van Formule 1 krijgen ook advertenties te zien. In dat geval gaat het om splitscreen-advertenties. Je blijft de race zien, maar op een deel van jouw scherm wordt zo nu en dan – volgens Viaplay "op zorgvuldig geselecteerde momenten" – een advertentie getoond.

Advertenties tijdens films en series

Wie via Viaplay naar films en/of series kijkt, krijgt met een basisabonnement óók advertenties voorgeschoteld. In deze gevallen gaat het om beeldvullende advertenties die zowel voor als tijdens de betreffende film of serie kunnen worden getoond.

Ik ben een bestaande abonnee, wat gebeurt er met mijn abonnement?

Heb jij momenteel een maandabonnement bij Viaplay? Dan krijg je vanaf 3 maart 2025 te maken met de nieuwe abonnementsvormen, aldus Tweakers.

Hoe zit dat precies? Jouw huidige abonnement blijft bestaan, maar wordt op deze datum omgezet van standaard naar basis. Vanaf dat moment krijg je dus advertenties te zien, tenzij je ervoor kiest om je abonnement te upgraden naar standaard.

Kortom, ook bestaande abonnees moeten extra betalen om Viaplay te kunnen kijken zonder gehinderd te worden door advertenties. En heb je een Viaplay-abonnement via jouw provider, zoals KPN of Ziggo? Dan zal de provider je te zijner tijd informeren over de aanstaande wijzigingen.

"Stijgende operationele kosten"

Als reden voor de prijsstijging – door het bedrijf overigens beschouwd als 'realistisch' – noemt Viaplay "stijgende operationele kosten en hogere licentiekosten voor uitzendrechten van topsport".

Wel blijft F1 TV Pro deel uitmaken van alle abonnementsvormen, zowel de reeds bestaande als de nieuwe.