Verwarring rond bezorging reclame: ondanks NEE-sticker tóch folders Vandaag • leestijd 3 minuten • 6096 keer bekeken • bewaren

"NEE: Géén ongeadresseerd reclamedrukwerk". Veel mensen hebben deze sticker op de brievenbus geplakt om duidelijk te maken dat ze geen reclamefolders willen ontvangen. Maar sinds Spotta is begonnen met het inMijnBus-systeem zijn er meerdere huishoudens die toch folderpakketten in de bus kregen. Hoe zit dit precies? En wat moet je doen als je ongewenst reclamefolders ontvangt?

Spotta is een bezorgorganisatie van brievenbusreclame die in heel Nederland folderpakketten bezorgt. Het bedrijf is vanaf 1 juli 2023 begonnen met het uitrollen van inMijnBus . Dit is een online systeem waarin je zelf kan aangeven of je wel of juist niet het folderpakket van Spotta wilt ontvangen. Eigenlijk is het een digitale vorm van de JA-NEE sticker.

Het is via inMijnBus ook mogelijk om zelf je folderpakket samen te stellen of de bezorging tijdelijk stop te zetten. Het is de bedoeling dat heel Nederland vanaf juni 2024 op dit systeem is overgestapt. Op de website kun je zien wanneer jouw gemeente overstapt.

Het idee achter inMijnBus van Spotta is dat er op deze manier minder folders worden weggegooid. Dit moet onder andere worden bereikt doordat je nu makkelijk de folderbezorging kunt stopzetten als je op vakantie gaat. De bedoeling is dat hier heel veel papier mee wordt bespaard. Daarnaast is Spotta op deze manier minder afhankelijk van de wisselende wetgeving in de gemeentes rondom het brievenbusstickerbeleid.

Huishoudens die al bewust folders ontvingen doen mee, is het idee

Als jouw wijk is overgestapt op het nieuwe inMijnBus-systeem, zijn de welbekende brievenbusstickers niet meer van toepassing op de folderpakketten van Spotta. Maar de stickers gelden nog wél voor alle andere reclamefolders en huis-aan-huiskranten. En deze onduidelijkheid leidt her en ter tot verwarring.

In principe worden huishoudens alléén geïnformeerd over het nieuwe reclamefoldersysteem als zij op dat moment al reclamefolders ontvangen. Het gaat dan om huishoudens die geen sticker tegen reclame of huis-aan-huisbladen op de brievenbus hebben, of een JA-sticker voor folders. Zit er een NEE-sticker tegen reclame op je brievenbus? Dan krijg je als het goed is sowieso geen folders via Spotta.

Spotta bevestigt dit zelf ook aan Kassa: "We hebben alleen de ontvangers van het folderpakket geïnformeerd over inMijnBus, omdat we weten dat huishoudens met een NEE-sticker een bewuste keuze hebben gemaakt om geen reclamefolders te ontvangen".

Toch lijkt dit een aantal keer fout te zijn gegaan.

Ongewild reclame? Spotta erkent dat er fouten worden gemaakt

Meerdere mensen laten weten dat ze ongewild folders in de bus hebben gekregen met daarbij de melding dat hun adres op 'JA' staat voor het ontvangen van het folderpakket van Spotta. Dit terwijl deze mensen in werkelijkheid juist geen folders willen ontvangen.

Spotta laat aan Kassa weten dat het hier om menselijke fouten gaat. De bezorgers van Spotta hebben zelf voor de invoering van het nieuwe systeem doorgegeven welke huizen een sticker hebben en welke niet. "Het kan zo zijn dat de stickers van een bepaalde straat op een andere straat in het systeem zijn gezet, of dat er een sticker over het hoofd is gezien."

Sommige adressen zijn dus waarschijnlijk verkeerd geregistreerd. Daarom ontvangen zij op dit moment reclame in de brievenbus. Omdat dit een fout is, hebben deze adressen ook geen informatie ontvangen over de overstap naar inMijnBus. Dit verklaart waarom de folders op de mat een totale verrassing waren voor iedereen met een NEE-sticker.

Hoe stop je bezorging van reclame aan jouw adres? Hoe stop je bezorging van reclame aan jouw adres?



Staat je adres op de reclame? Dan kun je je gratis aanmelden bij



Als je klant bent geweest bij een bedrijf, mag dit bedrijf reclame sturen. Ook als je bij Postfilter staat ingeschreven. In dit geval kun je Voor de meeste reclame is een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker voldoende om geen reclamefolders in de bus te krijgen. Deze kun je aanvragen bij je gemeente of online bestellen . In sommige gemeenten is het niet meer nodig om zo’n sticker op de brievenbus te hebben. Daar krijg je alleen nog folders in de bus als je een JA-sticker hebt. In het geval van de reclame van Spotta is het dus nodig om je via inMijnBus af te melden. Wil je dat niet of krijg je onbedoeld folders van Spotta? Dan kan je ook een mail te sturen of te bellen met Spotta om de folderbezorging te stoppen.Staat je adres op de reclame? Dan kun je je gratis aanmelden bij Postfilter . Postfilter stopt brieven van bijvoorbeeld loterijen of energieleveranciers. Binnen zes weken na je aanmelding ontvang je deze reclame niet meer.Als je klant bent geweest bij een bedrijf, mag dit bedrijf reclame sturen. Ook als je bij Postfilter staat ingeschreven. In dit geval kun je contact opnemen met het bedrijf en laten weten dat je geen reclame wilt ontvangen. Na drie maanden mag het bedrijf geen reclame meer sturen. Als je klacht niet is opgelost kun je dit melden bij de Reclame Code Commissie

Zorgen om privacy

Naast de problemen rondom de bezorging van folders bij huishoudens met een brievenbussticker, blijkt dat er ook zorgen zijn over de privacy. Spotta laat aan Kassa weten dat zij niet weten wie de bewoner is van een specifiek adres: "In het systeem van inMijnBus wordt vanwege privacyredenen slechts JA of NEE geregistreerd om het folderpakket van Spotta te ontvangen op een specifiek adres."

De bezorgorganisatie bevestigt aan Kassa dat het bedrijf een aantal beveiligingen heeft ingebouwd om misbruik te voorkomen. Als een huisadres te vaak of te snel na een vorige wijziging wordt aangepast, kan er om een verificatie via een telefoonnummer worden gevraagd.

Alléén op dat moment zal Spotta dus naar deze gegevens vragen. Het telefoonnummer wordt niet bewaard en wordt alleen gebruikt om een verificatiecode te sturen.