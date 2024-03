ACM onderzoekt extra kosten waarmee zonnepaneelbezitters worden geconfronteerd

De ACM gaat onderzoek doen bij Budget Energie, Eneco, Engie en Vattenfall, omdat de toezichthouder beter inzicht wil hebben in de daadwerkelijke kosten en de manier waarop deze door leveranciers doorberekend worden in hun tarieven.

Deze leveranciers zijn "niet geselecteerd omdat er een vermoeden is dat zij onredelijke tarieven in rekening brengen", benadrukt de ACM, maar omdat het "grote leveranciers zijn die allemaal op een andere manier onderscheid maken tussen klanten met en zonder zonnepanelen."

Leveranciers maken op verschillende manieren onderscheid. Zo betalen klanten met zonnepanelen bij sommige leveranciers een hoger tarief per kilowattuur elektriciteit en bij andere een hoger tarief per kubieke meter gas, aldus de ACM.

De toezichthouder onderzoekt of het onderscheid dat energiebedrijven maken redelijk is, maar benadrukt wel dat onderscheid maken op zichzelf is toegestaan. Dit leidt juist tot een gevarieerd aanbod van contracten en meer keuze, maar maakt het volgens de ACM ook lastiger voor consumenten om te vergelijken. ANP