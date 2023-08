'Vertrouwen euro onder Nederlanders gedaald' 25-02-2013 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het aantal Nederlanders dat vertrouwen heeft in de euro, is gedaald. 26 procent van de Nederlanders staat positief tegenover de munteenheid. Begin vorig jaar was dat nog 31 procent. Het Nederlandse vertrouwen is wel hoger dan het gemiddelde in Europa, dat momenteel op 18 procent ligt. Dat blijkt uit het onderzoek Eurobarometer van de Europese Commissie dat maandag verscheen. Ook vindt de helft van de ondervraagde Europeanen dat de EU de financiële crisis moet bestrijden. In Nederland denkt 36 procent daar ook zo over.

Europagevoel

Meer dan drie op de vijf Nederlanders zegt zich Europeaan te voelen, maar ruim 70 procent van de Nederlanders vindt zichzelf niet geïnformeerd over de betekenis van het Europees burgerschap. Het vrije verkeer van mensen en vrede tussen de lidstaten wordt door de meeste Europeanen geprezen.

Voor het onderzoek zijn ruim 25.500 Europese burgers ondervraagd, onder wie 1000 Nederlanders. ANP