Verkiezingen Provinciale Staten deel 1: De bus verdwijnt uit de regio

Op 15 maart 2023 kunnen we naar de stembus voor de Provinciale Staten en Waterschappen. De campagnes zijn van start gegaan en landelijke politici hebben het daarbij vooral over landelijke onderwerpen, die vaak niet bij de provincies en waterschappen op de agenda staan. En daardoor krijg je als kiezer het vermoeden dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten alleen over de samenstelling van de Eerste Kamer gaan. Maar waar gaan deze verkiezingen – die van grote invloed zijn op je directe omgeving – eigenlijk over? Om dat te laten zien, gaat Kassa in vier afleveringen het land in. En we beginnen in Drenthe.

Sinds december stopt de bus niet meer in het Drentse plaatsje Een. Het is onderdeel van bezuinigingen waarbij ook buslijnen in Emmen verdwenen. Protest en veel ondertekende petities van inwoners vooraf ten spijt, bij de bushalte stopt geen enkele bus meer. Het is de provincie die via aanbestedingen grote invloed heeft op waar het openbaar vervoer komt en op welke manier dat gebeurt.

"Basisvoorziening hoeft niet rendabel te zijn"

In Drenthe is er bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten ook echt wat te kiezen op dit punt. De SP wil dat er in de provincie een fijnmazig netwerk komt van buslijnen waar ook kleinere dorpen op worden aangesloten.

En dat hoeft van de partij niet rendabel te zijn. Het gaat volgens de SP om een basisvoorziening waar meer provinciaal geld in gestoken moet worden dan nu gebeurt.

Combinatie van openbaar én particulier vervoer

Het CDA denkt daarentegen dat dat echt niet meer kan. De christendemocraten zien meer in een goedkoper alternatief met OV-hubs. Dat zijn knooppunten waar allerlei vormen van openbaar en particulier vervoer goed samen kunnen komen.

Op afroep kunnen mensen zich thuis laten ophalen door een zogenaamde Hubtaxi die hen naar zo’n OV-hub brengt. Daar kunnen reizigers dan overstappen op het reguliere openbaar vervoer. Je moet wel 2 uur van te voren bellen, de kosten zijn gelijk aan het reguliere ov-tarief.

In het dorp Een zien ze het alternatief van het CDA echter niet zitten. Zij blijven strijden voor hun bus.

Struikelblok: "Moeten we onrendabele lijnen financieren?"

Volgens politicoloog Hans Vollaard is er niet alleen in Drenthe discussie over het openbaar vervoer. Door de coronapandemie stroomden bussen en treinen leeg. En hoewel de maatregelen al lang en breed weer zijn versoepeld, zijn de bussen en treinen niet van de ene op de andere dag direct weer gevuld.

Daarmee komen provincies voor de keus te staan of ze vaak onrendabele lijnen willen blijven financieren, terwijl er vooralsnog niet veel mensen gebruik van maken.

Wat doen de provincies nog meer?

Andere onderwerpen waar de provincies over gaan, zijn naast het openbaar vervoer onder meer de inrichting van de ruimte. Waar komen bijvoorbeeld wegen, natuur en windmolens, en hoe worden de wettelijke normen voor luchtkwaliteit en stikstof gehandhaafd?