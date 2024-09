Zaterdag in Kassa: Verkeersboete niet betaald? Dan wacht je een perverse verhoging Vandaag • leestijd 2 minuten • 215 keer bekeken • bewaren

Zaterdag in Kassa: wanneer je een verkeersboete niet op tijd betaalt, wordt deze door het CJIB meteen met 50 procent verhoogd. Wie doet er iets aan dit perverse verdienmodel van de overheid? Kassa maakt zich al anderhalf jaar hard voor mensen met long COVID. Wanneer worden de beloofde klinieken voor deze patiënten geopend? En verder vragen we het Nibud hoe de financiële plannen van het kabinet uitpakken voor onze portemonnee. Wie gaan er op voor- of achteruit?

Perverse verhoging verkeersboetes voor velen financiële klap

Wanneer je een verkeersboete niet tijdig betaalt, wordt deze door het CJIB meteen met 50 procent verhoogd. Voor veel mensen in is dit een financiële klap. Door dit hardvochtige incassosysteem komen honderdduizenden Nederlanders in zware financiële problemen. Waarom doet niemand iets aan dit perverse verdienmodel van de overheid?

Belbus: eindeloos wachten op reparatie receiver

Piet Raaijmakers koopt een Denon receiver bij hifi-bedrijf Bartels in Tilburg. De receiver gaat kapot na twee jaar. Afgelopen maar brengt Piet de receiver terug ter reparatie. Volgens de medewerker zou de reparatie vier tot acht weken duren maar dit werd (vele mailtjes, belletjes en bezoekjes verder) ruim een half jaar. Piet schakelt de Belbus in en samen met Mai gaat hij langs bij de winkel van Bartels.

Wat doen de kabinetsplannen met jouw portemonnee?

Welke gevolgen hebben de financiële plannen van het kabinet Schoof voor de Nederlandse huishoudens? Directeur Arjan Vliegenthart van het Nibud vertelt wie er komend jaar op voor- of achteruit gaan.

Long COVID: Wanneer worden de speciale klinieken geopend?

Al anderhalf jaar vertelt Kassa het verhaal van patiënten met long COVID. Afgelopen februari was er hoopvol nieuws. Een ruime Kamermeerderheid stemde in met de oprichting van speciale behandelcentra voor mensen met long COVID. Voor 2024 en 2025 is er een budget van 27 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze gespecialiseerde poliklinieken. Hoe staat het hier een half jaar later mee? Hebben patiënten met long COVID al zicht op behandeling in een kliniek?