Stem op Kassa in de categorie 'Impact' voor de Televizier-Ring!

Kassa is dit jaar genomineerd in twee categorieën voor de Televizier-Ring van AvroTros. In de categorie 'Impact', voor de speciale aandacht die Kassa vraagt voor de behandeling van long-covidpatiënten. En Amber Kortzorg is genomineerd in de categorie Televizier-Ring Presentator. Stem je mee?

Hoe gaat het stemmen in zijn werk?

Om je stem uit te brengen ga je naar deze pagina Nominatieronde 2024.

Je mag stemmen in alle zes onderstaande categorieën, waarbij wij je om speciale aandacht vragen voor Amber in de categorie Presentator en Kassa in Televizier-Ring Impact.

-Gouden Televizier-Ring

-Televizier-Ring Presentator - Amber Kortzorg

-Televizier-Ring Acteur

-Televizier-Ring Talent

-Televizier-Ring Online-videoserie

-Televizier-Ring Impact - Kassa

Ter info: Je hoeft niet in alle Televizier-Ring categorieën te stemmen, maar dat kan en mag wel.

Aandacht voor long-covidpatiënten in Kassa heeft impact

Demissionair minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers liet afgelopen december weten geen extra geld vrij te willen maken voor behandelcentra en behandelingen voor post-covidpatiënten. Onterecht, zo lieten veel kijkers weten. De Kassa-uitzending leidde tot veel kritiek en een spoeddebat in de Tweede Kamer en levert Kassa nu een nominatie op voor de Televizier-Ring Impact.

Goed om te weten: niet lang daarna veranderde de situatie. Academische ziekenhuizen hebben van Kuipers' opvolger Pia Dijkstra wel groen licht gekregen om gespecialiseerde poliklinieken voor patiënten met post-COVID te openen. Dat verklaarde demissionair minister Dijkstra in onze uitzending van 20 april jongstleden.

Sinds twee jaar de Televizier-Ring Impact

De Televizier-Ring Impact is twee jaar geleden in het leven geroepen om programma’s en tv-momenten te eren die écht iets teweeg hebben gebracht in de samenleving.

Stemmen voor de Televizier-ring kan nog tot dinsdag 24 september 08.00 uur. Het Gouden Televizier-Ring Gala 2024 vindt dit jaar op 17 oktober plaats in Koninklijk Theater Carré.

