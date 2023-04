Vergeet je niet iets? Negen tips om jouw reis soepel te laten verlopen Vandaag • leestijd 3 minuten • 3600 keer bekeken • bewaren

Iedereen vergeet weleens iets mee te nemen op vakantie; een scheermesje, mascara of de tandenborstel. In een lokale winkel koop je zo’n artikel gemakkelijk weer. Maar sommige gevallen van ‘vergeetachtigheid’ los je minder makkelijk op. Hier zijn negen tips om jou te behoeden voor onnodige vakantiezorgen.

Is je paspoort of ID-bewijs nog geldig?

Een stedentrip, midweekje Duitsland, of een reisje naar de Zuid-Europese zon? Veel mensen trekken eropuit in de meivakantie. Het is logisch dat je je paspoort of ID-kaart niet moet vergeten op een buitenlandse reis, maar soms sta je voor een ander probleem. Je paspoort of ID-kaart is verlopen! Vervelend als je er kort voor vertrek of op je vakantiebestemming achterkomt.

Check daarom altijd ruim van tevoren de geldigheidsdatum van je paspoort of ID-kaart. Op deze manier heb je nog genoeg tijd om een nieuwe aan te vragen, mocht dat nodig zijn. En natuurlijk ontloop je zo de extra kosten die vaak verbonden zijn aan een spoedpaspoort.

Een universele stekkerdoos

Als je buiten Europa op vakantie gaat, komt het vaak voor dat jouw oplader niet past op de stopcontacten in het vakantieland. Koop daarom van tevoren een universele stekkerdoos, zodat je je apparaten gewoon kan opladen op je vakantieadres.

Kijk van tevoren welke bagage je mee mag en wat de afmetingen zijn

Vertrek je met het vliegtuig? Handbagage heeft niet bij alle luchtvaartmaatschappijen dezelfde afmetingen. Kijk daarom even goed online wat de precieze afmetingen zijn van de bagage die je mag meenemen. Op deze manier kom je niet voor extra kosten te staan als je er op het vliegveld achter komt dat je koffer of tas te groot is.

Vergeet de handdoeken niet

Check altijd even in de omschrijving van je accommodatie of er handdoeken aanwezig zijn. Als ze er al zijn, scheelt dat een hoop ruimte in je koffer. En als ze er niet zijn, is het natuurlijk wel zo handig om er een mee te nemen zodat je je kan afdrogen.

Stop je waardevolle spullen altijd in je handbagage

Afgelopen zomer hebben we meegemaakt dat er nog weleens bagage verloren kan gaan tijdens het reizen. Denk maar eens terug aan de achtergebleven 'weeskoffers' op Schiphol vorig jaar.

Stop daarom altijd je waardevolle spullen in je handbagage. Deze mag namelijk wel mee de cabine in en houd je altijd bij je. Denk hierbij aan je telefoon, laptop, oplader, paspoort, koptelefoon en make-up bijvoorbeeld.

Label je bagage

Bagage raakt nog dus weleens zoek. Reis je per trein, bus of vliegtuig? Zorg er dan voor dat je koffer of tas gelabeld is. Op deze manier is hij makkelijker terug te vinden. Zet ook je e-mail of telefoonnummer erbij zodat de vinder je ook kan contacten!

Tip: je kan ook een airtag of ander soort tracking device in je bagage doen. Op deze manier kun je altijd de locatie van je bagage volgen.

Verdeel de kleding

Reis je met meer mensen? Verdeel dan de kleding over de koffers. Mocht er een zoek raken dan heb je in ieder geval ondergoed, sokken en kleding voor een paar dagen nog in de andere koffer zitten. Kleding kan je nieuw kopen, maar het is wel fijn als dat niet het eerste is dat je op je vakantie moet doen.

Houd wat ruimte over in je koffer!

Wil jij graag souvenirs meenemen van je vakantie? Zorg er dan voor dat je je koffer niet tot de nok toe vol hebt gepakt, maar houd wat ruimte over. Op deze manier hoef je niet extra bagage mee te nemen.

Gebruik aparte opbergtasjes om jouw kleding te ordenen

Je pakt je koffer in maar op het moment dat je iets nodig hebt dat onderin zit, ligt alles alweer overhoop. Om het overzicht te houden, kun je je spullen ordenen in opbergtasjes. Op deze manier kun je je onderbroeken, sokken, t-shirts en je andere kofferinhoud van elkaar scheiden.