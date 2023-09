Vast energiecontract steeds populairder: ruim twee derde Nederlanders wil het Vandaag • leestijd 2 minuten • 384 keer bekeken • bewaren

Hoewel begin 2023 een vast energiecontract voor een jaar of langer nauwelijks werd aangeboden, is de vraag ernaar in de loop van dit jaar flink gestegen. Dat meldt prijsvergelijker Pricewise. Energieproviders bieden nu allemaal ook weer een vast contract aan voor klanten die er interesse in hebben.

Recent onderzoek van Pricewise toont aan dat maar liefst 69 procent van de Nederlanders nu een vast energiecontract prefereert. 13 procent wil geen vast contract en 18 procent weet het nog niet. Het huidige percentage is een stijging van 13 procent ten opzichte van begin dit jaar. Destijds meldde de prijsvergelijker in een groot onderzoek in samenwerking met onderzoeksbureau Panel Inzicht nog dat 56 procent van de Nederlanders een vast energiecontract wilde.

Eenjarige contracten gaan als warme broodjes

Afgelopen januari kwam toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) met nieuwe regels omtrent opzegvergoedingen. Deze regels houden in dat het opzeggen van een contract duurder wordt. Daarmee is het aanbieden van een vast contract aantrekkelijk voor leveranciers. De verschillen in animo voor vaste contracten in vergelijking met de periode vóór deze nieuwe regelgeving en de energiecrisis zijn volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise, “enorm.” Zo is de wens voor een vast contract in een paar maanden weer gestegen met 13 procent. "De afgelopen maanden zien wij logischerwijs een forse stijging in orders van eenjarige energiecontracten ten opzichte van voor de energiecrisis en de nieuwe regelgeving ook vanwege het teruggekeerde aanbod ervan."

Onvoorspelbare prijzen: bestudeer je contract goed

Veel mensen vragen zich volgens De Kok af of er al te voorspellen is hoe hoog de energieprijzen komende winter worden. De inkoopprijzen op de groothandelsmarkt gaan echter als een jojo hard op en neer. De verkoopprijs die een klant aan een energiebedrijf betaalt, beweegt mee of wijzigt voor nieuw aanbod. "Dat overstappen loont, is niet zozeer de vraag, maar wel is het voordeel per situatie zeer verschillend. Wat zeker is, is dat het nu een goed moment is om je huidige energiecontract goed onder de loep te nemen", aldus de directeur van Pricewise.