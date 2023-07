VanMoof op rand faillissement, rechter geeft uitstel van betaling

Zo'n uitstel van betaling is vaak een voorbode van een bankroet. De leiding van het bedrijf zoekt naar manieren om overeind te blijven, samen met bewindvoerders die door de rechter zijn aangesteld. "We werken er hard aan om onze diensten voort te zetten."

VanMoof heeft ook een boodschap voor klanten die wachten op een bestelling of van wie de e-bike in reparatie is. "We zullen zo snel mogelijk afzonderlijk contact opnemen met alle klanten met betrekking tot lopende leveringen of reparaties."