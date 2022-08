Valse MediaMarkt-winactie op Facebook óók door duizenden mensen gedeeld Vandaag • leestijd 3 minuten • 476 keer bekeken • bewaren

Na een valse 'Albert Heijn'-winactie waarbij je zogenaamd een fiets kon winnen, is het nu de beurt aan MediaMarkt. Op Facebook circuleert een valse winactie waarin een groot aantal elektrische scooters (of eigenlijk steps) wordt verloot. Ook nu is het echter één grote zwendel: er valt niets te winnen. De organisatie is uit op jouw privégegevens voor 'marketinggerelateerde doeleinden', oftewel eindeloze bergen spam en andere rommel.

Onlangs publiceerden wij een artikel over een valse winactie uit naam van Albert Heijn, waarbij de organisatie aankondigde maar liefst 200 fietsen te verloten. Komisch genoeg waren er fietsen van de concurrerende supermarkt Jumbo te zien op één van de foto's: voldoende reden om aan te nemen dat er hoogstwaarschijnlijk niks van klopt.

Maar de combinatie van 'winnen', 'gratis' en – eerlijk is eerlijk, we winden er geen doekjes omheen – ouderwetse hebberigheid leek de scepsis toch enigszins te vertroebelen, en deze valse 'winactie' wist tienduizenden mensen er uiteindelijk toe te bewegen om deel te nemen.

Zonde, want van een winkans is helemaal geen sprake. De prijzen bestaan niet en je krijgt enorme bergen spam over je uitgestort als je je privégegevens deelt in de hoop om kans te maken op deze niet-bestaande prijzen.

Hieronder lees je het artikel dat wij over de valse 'Albert Heijn'-winactie hebben geschreven. Dit artikel gaat verder na onderstaande link.

Nu is MediaMarkt aan de beurt

Eerder zagen we dus een valse winactie namens Albert Heijn, nu is MediaMarkt aan de beurt. Er zijn verschillende pagina's actief onder de naam 'MediaMarkt Fans' die zo te zien adverteren in verschillende taalgebieden. Behalve Nederlands zien we dezelfde valse winacties ook in het Spaans en in het Pools.

De opzet is exact hetzelfde als die van de valse 'Albert Heijn'-actie hierboven: in theorie kunnen we het artikel dus één-op-één kopiëren en hoeven we slechts de term 'Albert Heijn' te vervangen door 'MediaMarkt', bij wijze van spreken. Daarom houden we het dit keer kort.

Winactie delen en privégegevens afstaan

Ook nu moet je op de actie reageren en moet je de Facebookpost delen om kans te maken. Daarmee wordt het bereik van de actie vergroot, omdat jouw contactpersonen deze zogenaamde 'winactie' in hun tijdlijn voorbij zien komen als je meedoet.

Maar dat is niet alles. Ook nu wordt opzichtig gehengeld naar privégegevens, zo blijkt uit de instructies voor deelname:

"We hebben tientallen elektrische scooters die vanwege kleine krasjes niet verkocht kunnen worden. Omdat het nog in goede staat is, hebben we besloten het aan iedereen te geven die het heeft gedeeld en "klaar" heeft gezegd. Voor 25 augustus"

Gevolgd door: "Deel onze berichten in uw actieve groepen of profielen. Claim nu uw winst door op de gratis knop "Registreren" hierboven te klikken. Voer gewoon je e-mailadres in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. beperkte inschrijving, succes"

De 'gratis knop' met de tekst Registreren verwijst naar een valse 'MediaMarkt'-website waarop de suggestie wordt gewekt dat daar een prijs te winnen valt. Via de knop op onderstaande afbeelding kun je de deelname afronden. Opvallend is dat er ook wordt verwezen naar een MediaMarkt-cadeaukaart ter waarde van maar liefst 500 euro.

Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

Wéér een valse 'MediaMarkt'-website

Klik je op de knop, dan beland je op een tweede website in de 'MediaMarkt'-huisstijl. Daar valt gek genoeg weer niks te vinden over een elektrische step, slechts over de MediaMarkt-cadeaukaart ter waarde van 500 euro.

En zoals we zagen in het geval van de zogenaamde Albert Heijn-actie, moet je ook nu een aantal onnozele vragen beantwoorden. Dit keer heeft het creatieve brein achter deze misleiding de volgende onzin bedacht:

Koopt u vaak online? (A: Ja / Nee)

Selecteer (A: Ik ben huiseigenaar / Ik ben huurder / Anders)

Je invoer is volslagen irrelevant, want 'het systeem' erkent in alle gevallen dat jij wel degelijk in aanmerking komt voor zo'n cadeaukaart. Je moet daar echter wél privégegevens voor afstaan, en dan is het einde zoek. Op die manier zet je je inbox wagenwijd open voor allerlei vormen van hinderlijke spam.

En die cadeaukaart? Die valt helemaal niet te winnen, net als de elektrische step. Deelname heeft dan ook geen enkele zin.