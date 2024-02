Vakmanschap Gietvloermeesters geen meesterschap: klanten in de kou theme-icon Wonen • 10-02-2024 • leestijd 3 minuten • 12794 keer bekeken • bewaren

In 2018 maakt Kassa twee verhalen over de inbouwkasten van Röllfink. De aanleiding? Tientallen slachtoffers betalen vele duizenden euro’s voor veredelde Ikea-kasten. Het bedrijf laat klanten flink aanbetalen (soms zelfs 70 procent). Het werk wordt door niet altijd even goeie vakmannen verricht en soms zelfs helemaal niet. Röllfink laat een spoor van ellende na en gaat mede door Kassa en de media-aandacht die daarop volgt failliet. Zelfs het keurmerk van de woonbranche (CBW-erkend) behoort tot de schuldeisers. De gedupeerden kunnen meestal naar hun centen fluiten.

De Gietvloermeesters

Inmiddels noemt de man achter Röllfink, Noll Roelevink zichzelf Jacob. Hij begint in datzelfde jaar (2018) samen met schoonzoon Coen Eeltink een nieuw bedrijf in gietvloeren. Het bedrijf dat De Gietvloermeesters heet, staat ingeschreven op de naam van Coen, maar Noll is duidelijk de baas en Coen lijkt de tovenaarsleerling. Over dat bedrijf is inmiddels een stroom aan klachten binnengekomen. Een in 2022 opgerichte besloten Facebookgroep (GVM-Problemen en Oplossingen) heeft inmiddels rond de 230 leden. Een aantal dat toe blijft nemen. De stemming is vaak grimmig en het lijkt erop dat de ellende nog veel groter is dan destijds met de inbouwkasten. Daar is overigens ook nog steeds een Facebookgroep van gedupeerden.

Zand in de woestijn

De Gietvloermeesters passen dezelfde werkmethode toe als bij Röllfink. Ze zorgen dat hun gelikte website goed opvalt. “Wij zijn pas tevreden als jij dat ook bent.” Een uitstekend verkoopverhaal, prachtige foto’s, mooie beloftes en reviews waarvan de echtheid mag worden betwijfeld. Zowel Noll als Coen zijn uitstekende verkopers, ze kunnen zelfs zand in de woestijn verkopen.

De vlotte babbel van Nol zagen we al eerder in vlogs, waar hij zich presenteerde als geslaagde ondernemer in bonus en als bedrijvendokter. Klanten moeten wel flink aanbetalen, minstens 50 procent, maar soms ook 70 procent of zelfs 100 procent, nog voordat er iets is gebeurd. Dit gaat om bedragen variërend van 6.000 tot 25.000 euro.

Goedkoop

Geïnteresseerde klanten kunnen krijgen wat ze willen, ook als dit in werkelijkheid niet mogelijk is. Het lijkt erop dat ze klanten een hele exclusieve dure vloer verkopen, terwijl ze het materiaal leveren voor een goedkopere vloer. Dat lijkt ook het businessmodel, want daarin zit de marge.

De goedkope vloer laten ze eerst door een erkend vloerenbedrijf gieten. Die voert de opdracht namens De Giervloermeesters uit, maar haakt af wanneer ze niet betaald worden. Dan worden zzp’ers ingeschakeld die niet altijd even vakkundig zijn, fouten maken en soms grote schade aanrichten. Als gedupeerden klagen wijst De Gietvloermeesters naar deze zzp’ers en beloven klanten herstel of compensatie. Die soms wel komt, soms een beetje of helemaal niet.

Ook ondernemers gedupeerd

De ondernemers en zzp’ers die De Gietvloermeesters inhuren, zijn zelf ook vaak gedupeerd. Ze worden eerst nog wel betaald, maar later worden ze aan het lijntje gehouden en niet meer betaald. Wanneer ze wel betaald krijgen, dan is dat een schijntje van wat De Gietvloermeesters verdienen. Een ondernemer legt uit: “Ze verkopen de vloeren voor zo’n 70 euro per vierkante meter, de zzp’er krijgt voor het leggen 15 euro per vierkante meter betaald.” Ook daar zit de winst voor De Gietvloermeesters die zelf geen vloer kunnen leggen.

Sommige gedupeerden haken af omdat ze moedeloos worden. Sommige klanten worden afgekocht met fooien om maar te stoppen met “zeuren.” Oude slachtoffers worden ‘gecompenseerd’ met binnengekomen geld van nieuwe slachtoffers. Dat heeft iets van een pyramide-constructie, Noll Roelevink noemt dat cashflow.

Inmiddels is de stroom aan klachten over De Gietvloermeesters zo toegenomen dat ze waarschijnlijk binnenkort failliet gaan. Als dat gebeurt, kan iedereen naar zijn geld fluiten. Want wat er nog aan middelen is, gaat eerst naar de grote schuldeisers, zoals de Belastingdienst en banken.

Alweer een nieuw bedrijf