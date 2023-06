Vakantie aan het boeken? Pas op voor deze slinkse lokkertjes van reisaanbieders!

Dat reisaanbieders vaag zijn over de totaalprijs is niet nieuw. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is al jaren bezig deze organisaties in het gareel te houden. Zo zijn er begin 2022 diverse reisaanbieders op de vingers getikt omdat de potentiële vakantieganger pas helemaal aan het eind van zijn boekingsproces werd geconfronteerd met allerlei extra kosten. “Voor een consument die een accommodatie of een reis boekt, moet de prijs in één oogopslag aan het begin duidelijk zijn”, aldus Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.