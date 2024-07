Vaak geruzie in VvE's, "wijkrechters moeten oplossing bieden"

De VEH stelt dat er vorig jaar 125 rechtszaken werden gevoerd over kosten van onderhoud, wijzigingen in het appartementsrecht, achterstallige betalingen en het besluitproces binnen de VvE. Er zijn ook conflicten rond overlast van een bewoner, zoals het meenemen van fietsen in de lift of het plaatsen van een kastje in de algemene hal. Bron: ANP/VEH