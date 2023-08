Trein in de spits duurder? NS mag van kabinet spitsheffing invoeren theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 368 keer bekeken • bewaren

De NS krijgt van het kabinet groen licht om vanaf 2025 een spitsheffing in te voeren. Daardoor kan een treinreis in de spitsuren aanzienlijk duurder worden – en andersom juist goedkoper. Dat melden betrokkenen aan de Volkskrant. De NS wil de tarieven in de spits met tientallen procenten verhogen.

Dat melden betrokkenen aan de Volkskrant. De afgelopen maanden is er flink onderhandeld over de nieuwe spoorwegvergunningen. De huidige afspraken verlopen in 2024, in de volgende zogenaamde hoofdrailnetconcessie mag de NS een spitsheffing invoeren. Een lang gekoesterde wens van het bedrijf lijkt daarmee in vervulling te gaan.

De Nederlandse Spoorwegen verliezen daarnaast het alleenrecht op internationale bestemmingen zoals Londen, Berlijn en Parijs.

Reizigers efficiënter spreiden

Wouter Koolmees, voormalig D66-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in kabinet-Rutte III en sinds eind 2020 president-directeur van NS, pleitte begin juli in de Volkskrant voor het verhogen van de spitstarieven met "enkele tientallen procenten".

Als argument werd aangedragen dat de bezettingsgraad met name in de ochtendspits veel te hoog is, deze zou vaak meer dan 100 procent bedragen. Kortom: de vraag naar treinreizen overschrijdt de capaciteit. Gemeten over de hele dag is de treinbezetting echter nog geen 30 procent, aldus Koolmees. Zijn voorstel behelst het plan om treinreizen in de spits véél duurder te maken en daarbuiten juist goedkoper, zodat reizigers eerder geneigd zijn voor alternatieve – goedkopere – reistijden te kiezen.

Daarmee wordt echter geen rekening gehouden met werkgevers die van hun werknemers verwachten dat ze uiterlijk om 09.00 stipt op kantoor verschijnen.

Extra prijsstijgingen bovenop inflatiecorrectie

Volgens de huidige afspraken mag de NS de prijzen van treinkaartjes mee laten stijgen met de jaarlijkse inflatie. In de nieuwe afspraken is vastgelegd dat de vervoerder daar vanaf 2024 maximaal 7 procent bovenop mag doen, en wel in twee stappen.

De maatregelen zijn nodig om de NS van meer inkomsten te voorzien. Sinds corona leidt de vervoerder namelijk een operationeel verlies: een deel van de reizigers is na de pandemie niet meer teruggekeerd en er worden nog altijd minder mensen vervoerd dan voor corona.