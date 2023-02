Topman ACM: De tijd van goedkoop gas komt niet terug

20 feb. 2023 - 16:39

Beetje heel eenvoudig om de hele energieproblematiek aan een paar politici op te hangen. Het is een wereldprobleem, stevig beïnvloed door een oorlog. En er is helemaal geen 'dwang en drang' van één partij. Hoe komt u daar eigenlijk bij? We hebben een meerderheidskabinet en dat probeert plannen uit te voeren waar een meerderheid op gestemd heeft. Dat heet democratie. U noemt het 'dwang en drang' omdat het niet het beleid van uw smaak is maar u en ik zullen het er mee moeten doen. Democratie dus. Dit democratisch gekozen kabinet gaat voor duurzaamheid zoals vele, vele andere landen. En dat is lastig gezien de geopolitieke verhoudingen. En we zijn hier niet 'vel over' bot of 'overlijden van de kou'. Heel erg kwalijk eigenlijk dat u lezers zo ophitst met beelden die we in ons land niet kennen.