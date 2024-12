Top 10 dit zijn de meest bekeken Kassa-onderwerpen van 2024 | Jaaroverzicht Vandaag • leestijd 3 minuten • 1441 keer bekeken • bewaren

Wat trok dit jaar de meeste aandacht bij de Kassa-kijker? Traditiegetrouw blikken we in december terug met Kassa's meest bekeken items van het voorbije kalenderjaar. Wij presenteren: de top 10 van 2024!

Met onder meer aandacht voor: bankhelpdeskfraude bij Bunq, Kassa’s snoeischarentest, lang wachten op taxi’s van Valys, zelfscan vergeten bij de kassa in de supermarkt (vergissing of diefstal?), een ‘domme’ slimme meter en… oude elektriciteitsmeters ongeschikt om het salderen mee af te bouwen.

We beginnen met de nummer 10. Onderaan de pagina zie je welk onderwerp de bezoekers van de Kassa-site het allermeest interesseerde, de enige echte nummer 1! Je ziet er ook een bonusvideo: wat werd dit jaar het meest bekeken op Kassa’s YouTube-kanaal?

10 - Belbus: Iddink geeft borg schoolboeken maar niet terug

Als de dochter van Samantha Zelliën is geslaagd, blijkt het heel veel gedoe om de borg van de schoolboeken terug te krijgen. Het gaat om 75 euro en Samantha is er al maanden mee bezig. Iddink geeft niet thuis.

9 - Alarm over bankhelpdeskfraude bij Bunq

Het regent klachten van klanten van internetbank Bunq die tienduizenden euro’s tot meer dan een ton afhandig zijn gemaakt door bankhelpdeskfraudeurs. Toen zij in grote paniek belden met Bunq om hun verdwenen spaargeld te melden, kregen zij een geautomatiseerd antwoord. De slechte bereikbaarheid van de bank leidt tot grote frustratie.

8 - Vakmanschap Gietvloermeesters geen meesterschap: klanten in de kou

In 2018 maakt Kassa twee verhalen over de inbouwkasten van Röllfink. De aanleiding? Tientallen slachtoffers betalen duizenden euro’s voor veredelde Ikea-kasten. Het bedrijf laat klanten flink aanbetalen (soms zelfs 70 procent). Het werk wordt door niet altijd even goeie vakmannen verricht en soms zelfs helemaal niet. Nu zijn dezelfde heren actief als de Gietvloermeesters en wederom regent het klachten.

7 - Kassa Test: Met welke snoeischaar kun je het beste je tuin snoeien?

Welke snoeischaar komt als beste uit de Kassa test? Drie deskundigen gaan aan de slag en bepalen welke schaar de winnaar wordt.

6 - Klachten over taxivervoer van Valys: lang wachten en vertrouwen kwijt

Valys is een vervoerssysteem voor mensen met een mobiele beperking die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen gaan. Maar veel gebruikers van Valys zijn hun vertrouwen in dit taxivervoer verloren. Chauffeurs komen vaak véél te laat en dat zorgt voor zoveel stress dat mensen afhaken.

5 - Is het slim om 10 procent van je pensioen in één keer op te nemen?

De Tweede Kamer is akkoord met de Wet bedrag ineens, waarmee je in één keer 10 procent van je totaal opgebouwde pensioen kunt laten uitkeren aan het begin van je pensioen. Een groot geldbedrag op je rekening klinkt voor veel mensen uiteraard erg aanlokkelijk. Maar is het opnemen daarvan wel verstandig? En waar moet je rekening mee houden? Opgepast: het kán nadelige gevolgen hebben voor je financiële situatie. Hoe zit dat precies?

4 - Zombies achter het scherm: Impact schermtijd op jonge kinderen

Kinderen kijken steeds jonger en steeds langer naar een beeldscherm. In tien jaar tijd is de schermtijd van kinderen van 0 tot 10 jaar verdubbeld. Kinderen van 0 tot 6 jaar brengen dagelijks gemiddeld 99 minuten achter een beeldscherm door. Twee experts analyseren voor Kassa de impact van een tablet op het gedrag van peuters.

3 - Kwart consumenten vergeet producten af te rekenen met de zelfscan

Winkelketens – vooral supermarkten – klagen steen en been over de toename van winkeldiefstal sinds de introductie van de zelfscankassa. Maar is er altijd sprake van diefstal of is het een vergissing?

2 - Belbus: Enexis - De slimme meter die dom is

In juli 2021 geeft Martijn opdracht aan zijn netbeheerder Enexis om zijn gasmeter te verplaatsen en te vervangen voor een slimme versie. Helaas wordt het er alleen maar moeilijker op. Zijn slimme gasmeter blijkt helemaal niet zo slim te zijn, want de meter geeft zijn standen niet automatisch door. Tijd voor de Belbus om verhaal te halen bij Enexis!

1 - Ruim 300.000 huishoudens met zonnepanelen niet op tijd klaar voor afbouw salderen door oude elektriciteitsmeter

In Nederland zijn nog honderdduizenden adressen waar zonnepanelen liggen in combinatie met een oude elektriciteitsmeter die niet geschikt is om salderen af te bouwen.

Lees ook deze nieuwsupdate over het salderen: Salderingsregeling écht afgeschaft: wat moet je met je zonnepanelen?

Bonusvideo! Bekijk de meest bekeken video van 2024 op Kassa’s YouTube-kanaal:

Hoe gevaarlijk zijn gelnagels?