Recept: Jackfruit-bitterballen van Judith Cyrus

Chefkok en kookboekenschrijver Judith Cyrus test in onze vegetarische bitterballentest wat de lekkerste vegabal uit de supermarkt is. Maar wil jij nou van overheerlijke zelfgemaakte bitterballen genieten? Speciaal voor Kassa heeft Judith Cyrus een vegetarisch recept ontwikkeld: Jackfruit-bitterballen met Madame Jeannette en kousenband. Hollandse bitterballen met een Surinaamse twist!

Dit recept is goed voor ongeveer 28 bitterballen.

Glutenvrij : vervang bloem door fijne amandelmeel of kikkererwtenmeel, vervang de panko door 300 gram bananenchips of vegan paneermeel

Vegan : vervang de boter door vegan boter en vervang de melk door soja- of havermelk

Verhit in een koekenpan de olie, voeg sjalot en knoflook toe en bak glazig. Jackfruit, kousenband en vijfkruidenpoeder 1 minuut meebakken. Voeg de ketjap en fijngesneden peper toe en roerbak 2 minuten. Roer er tot slot een flinke draai van de pepermolen doorheen. Giet het mengsel over in een kom.