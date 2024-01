"Televisies Samsung jarenlang te duur", kun je compensatie krijgen? theme-icon Geld • 21-12-2023 • leestijd 4 minuten • 21882 keer bekeken • bewaren

Televisies van Samsung waren jarenlang te duur. Tussen 2013 en 2018 zou er sprake zijn geweest van verboden prijsafspraken. De Consumentenbond wil dat kopers van een Samsung-televisie een financiële compensatie krijgen. De Autoriteit Consument & Markt legde Samsung eerder al een miljoenenboete op in deze zaak. Heb jij een tv van Samsung? Hoe hoog is het compensatiebedrag? En hoe kom jij in aanmerking voor compensatie?

We beantwoorden een aantal praktische vragen.

Wat is er aan de hand met Samsung?

Aan de eis van de Consumentenbond – overigens het resultaat van een samenwerking met stichting Consumenten Competition Claims (SCCC) – gaat een geschiedenis vooraf. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Samsung eerder onderzocht en legde de elektronicareus in 2021 een flinke boete op van maar liefst 39 miljoen euro.

Tussen januari 2013 en december 2018 zou Samsung winkeliers onder druk hebben gezet om televisies van het merk niet onder een bepaalde prijs te verkopen. De ACM concludeerde bovendien dat Samsung er actief op toezag dat deze prijsafspraken werden gehandhaafd. Dat mag niet: reden genoeg voor een boete, aldus de ACM.

De elektronicagigant ging tegen deze boete in beroep, maar de rechtbank in Rotterdam maakte daar vorige maand korte metten mee. De rechtbank was van mening dat de boete van de ACM terecht was opgelegd.

Wie dringen er bij Samsung aan op compensatie?

Het initiatief om Samsung te dwingen om consumenten te compenseren voor hun te dure televisies komt van de Consumentenbond in samenwerking met stichting Consumenten Competition Claims. Zij hebben Samsung gedagvaard.

Deze organisaties roepen Nederlandse consumenten op die tussen 9 januari 2013 en 7 december 2018 een televisie van Samsung hebben gekocht. Het maakt niet uit of je deze aankoop hebt gedaan in een fysieke winkel of in een webwinkel.

Ik heb een televisie van een ander merk, wat nu?

Hoewel het hoofdzakelijk gaat om televisies van Samsung, beredeneren de Consumentenbond en SCCC dat óók consumenten die in deze periode een televisie van een ander merk hebben gekocht mogelijk in aanmerking komen voor compensatie.

Dat zit als volgt. De verboden prijsafspraken die Samsung met winkeliers heeft gemaakt, hebben eraan bijgedragen dat óók concurrerende bedrijven de prijzen van hun televisies onnodig hoog hebben gehouden. Daardoor zouden volgens de Consumentenbond óók kopers van andere merken televisies financieel moeten worden gecompenseerd.

Hoe kom in in aanmerking voor compensatie?

Als jij tussen januari 2013 en december 2018 een televisie hebt gekocht – van Samsung óf van een ander merk – kun je je aanmelden op de daarvoor in het leven geroepen website Televisie-claim.

Aanmelden is gratis. Hoe meer mensen deelnemen, hoe meer druk de Consumentenbond en SCCC kunnen zetten, dus zij sporen consumenten aan om vooral deel te nemen. De rest gebeurt eigenlijk vanzelf: "Je hoort wanneer Samsung compensatie betaalt. Komt er geen vergoeding, dan hoef je niets te betalen."

Uiteraard geldt dat je wél het één en ander aan bewijsmateriaal moet hebben. Denk aan een kopie van de factuur of de bon. Deze bewijsstukken moet je zorgvuldig bewaren als je besluit deel te nemen.

Ook wil de Consumentenbond graag wat informatie over het specifieke type toestel: "Ook krijgen we graag meer informatie over jouw televisie, zoals het modelnummer en de inchmaat. Beide zijn terug te vinden op de achterkant van de televisie. In je online dossier kun je meer informatie geven over jouw televisie."

Je hoeft de televisie niet meer in je bezit te hebben, zolang je maar een bon of factuur kunt laten zien. Heb je meerdere televisies gekocht in deze periode? Dan mag je de bewijsstukken van alle aankopen indienen.

Wat is de hoogte van de compensatie?

Voor Samsung-televisies is berekend dat consumenten gemiddeld 12 procent meer hebben betaald dan noodzakelijk als gevolg van de verboden prijsafspraken. Er zijn echter uitschieters naar 29 procent. Dat kan in theorie dus gaan om forse bedrag.

De Consumentenbond komt met het volgende rekenvoorbeeld: "Dus als je een Samsung-televisie kocht van € 1000 heb je gemiddeld € 120 te veel betaald. De schade kan zelfs oplopen tot wel € 290. Bij dit bedrag moet ook nog wettelijke rente worden opgeteld."

Voor televisies van andere merken – zoals Philips, Sony en LG – wordt de hoogte van de schade nog berekend.

De rechter moet zich overigens nog wél uitspreken over de vraag of deze claims überhaupt terecht zijn. Pas als de rechtbank oordeelt dat dit zo is, gaan de rechter zich uitspreken over de hoogte van een eventuele compensatie. Deelname betekent dus niet per definitie dat je in aanmerking komt voor compensatie.

Komt er géén financiële compensatie?

Daarover zegt de Consumentenbond het volgende: "Als de rechtszaak niet leidt tot een compensatie van de schade dan zijn de kosten van de rechtszaak en overige kosten voor rekening van de financier. De Stichting Consumenten Competition Claims vindt het namelijk niet eerlijk als deze kosten bij jou, de consument, zouden komen te liggen."

Komt er wél financiële compensatie?

Als de rechtbank te zijner tijd oordeelt dat consumenten wel degelijk in aanmerking komen voor financiële compensatie, zullen deelnemers aan de claim een deel van de compensatie moeten afdragen.

Daarover zegt de Consumentenbond: "Leidt de actie wel tot vergoeding van de door jouw geleden schade? Dan heeft de financier recht op een succesvergoeding. De succesvergoeding waar de financier recht op heeft is maximaal 25% en is afhankelijk van de hoogte van de totale compensatie die Samsung vergoedt."

Maar of je daadwerkelijk 25% moet afdragen, is niet duidelijk. Het streven is om Samsung óók deze kosten te laten compenseren, aldus de Consumentenbond: "We vragen aan de rechter om te bepalen dat Samsung de volledige succesvergoeding voor haar rekening neemt. In dat geval betaal je geen vergoeding (no cure, no pay). We kunnen niet beloven dat dit lukt, maar gaan ons best doen. Het kan ook zijn dat de rechter bepaalt dat de succesvergoeding (gedeeltelijk) wordt afgetrokken van de compensatie."