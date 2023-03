Telefoonscherm kapot? Hier moet je rekening mee houden! Vandaag • leestijd 3 minuten • 68 keer bekeken • bewaren

Wanneer je je smartphone voor de zoveelste keer laat stuiteren kan het wel eens voorkomen dat het scherm stuk gaat. Als het alleen de glasplaat betreft, kun je bij de gemiddelde telefoonwinkel terecht voor een betrouwbare reparatie. Maar wanneer de display zelf er de brui aan geeft, ben je verder van huis. Wat moet je allemaal weten? Kassa geeft tips!

Wanneer de telefoon een harde dreun krijgt kan de monitor onder de glasplaat het begeven. In dit geval is het verder gebruiken van je smartphone, ondanks de scheuren in het glas, geen optie meer. Wanneer je hiermee naar de reparateur gaat ben je helaas een groter gedrag kwijt, maar krijg je vaak wel wat opties voorgeschoteld. Wil je het originele scherm terug op de telefoon of wil je een goedkoper merk? En welk effect gaat dat hebben op je telefoongebruik?

Origineel scherm

De meeste onafhankelijke reparateurs hebben originele schermen liggen waarmee ze jouw kapotte scherm kunnen vervangen. Over het algemeen wordt dit gezien als de beste optie: Apple- en Androidsoftware is ontworpen om gebruikt te worden op een scherm van het corresponderende telefoonmerk. Het nadeel hiervan is dat dit vaak ook de duurste optie is. Het hangt natuurlijk af van het type smartphone dat je hebt, maar bij de nieuwere modellen kom je vaak uit rond de €400.

Omdat Apple kieskeurig is over welke reparateur originele onderdelen mag aanbieden biedt niet elke onafhankelijke reparateur deze optie en is reparatie doorgaans ook duurder dan voor Androidgebruikers.

Alternatief scherm

Wanneer je kiest voor een goedkoper scherm brengt dat wat risico’s met zich mee. Het zogenoemde ‘compatible’ scherm is natuurlijk gemaakt om netjes op je telefoon te passen, maar een touchscreen en hoe de telefoon op de aanraking reageert moet natuurlijk precies kloppen. En door te kiezen voor een goedkoper alternatief, kan het gebeuren dat je telefoon minder nauwkeurig op bewegingen en toetsen reageert. Tot slot kan ook de kijkhoek of het contrast van het scherm minder goed zijn.

Desalniettemin kan een compatible scherm vanwege het prijskaartje alsnog een aantrekkelijke optie zijn. Het kan namelijk soms bijna €100 schelen! Wanneer je kiest voor een compatible scherm, bespreek dan goed de garantievoorwaarden van het scherm. Mochten de kwaaltjes te groot worden, kun je aanspraak maken op je garantie. De reparateur geeft soms garantie op het gerepareerde onderdeel zelf. Die garantieperiode verschilt per reparateur, variërend van 3 tot 12 maanden.

Zo verloopt je reparatie soepel

Heb je eenmaal een schermtype en reparateur gekozen, dan zorgt een kleine voorbereiding voor een soepele reparatie. Want ga je direct naar een reparatiebalie in een winkel, dan is de kans groot dat je niet meteen aan de beurt bent. En misschien hebben ze ook niet het juiste onderdeel op voorraad. Volg het stappenplan van de Consumentenbond om zulke teleurstellingen te voorkomen.